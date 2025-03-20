Показан первый трейлер Lost Rift - мрачного выживача от студии People Can Fly

На проходящем Future Games Show состоялась премьера Lost Rift — выживача от студии, прославившейся благодаря Painkiller и Gears of War (и, немного, Fortnite). Разработчики планируют забросить игроков на таинственный, пустынный остров.
Последнее время студия работала над некой Project Victoria, которая, похоже, и стала игра на выживание, которая немного похожа на Forest, но с элементами Sea of Thieves и Ark: Survival Evolved в дизайне. В игре найдётся место гробницам, полных ужасов, паукам, которые бросаются на вашу голову, и другими людьми, жаждущими вашей крови, и даже родственнику Кинг-Конга.
Lost Rift пока не имеет даты релиза, но он запланирован для раннего доступа в Steam, и вы можете добавить его в список желаемого прямо сейчас и самостоятельно ознакомиться со всеми подробностями.
Не знаю, как вам, но мне эта тема надоела...
уж очень много этих выживачей... но! для разработчиков и издателя это стабильные деньги. Потому что в это играют стримеры на стримах, в это играют дети которые смотрят стримеров - PROFIT!
Может быть для поляков это то что сейчас нужно чтобы не стать очередной "сегодня закрылась легендарная контора разработчиков подаривших нам...", а потом с более стабильным финансовым положением попробовать опять сделать неплохую СВОЮ игру, а не ту которую будет требовать инвестор, да побыстрее, да с лут-боксами, да с батл-роялями в кустах=/ имхо.
осталось мрачность найти
абоба 2
арк или раст?
Делали хорошие игры, а теперь коопы и выживачи. Это дно.
Что по видео не скажешь, что он мрачный, солнышко и пальмы.
как же забодали эти выживачи
Интересно я б зашёл)