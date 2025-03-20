Показан первый трейлер Lost Rift - мрачного выживача от студии People Can Fly

На проходящем Future Games Show состоялась премьера Lost Rift — выживача от студии, прославившейся благодаря Painkiller и Gears of War (и, немного, Fortnite). Разработчики планируют забросить игроков на таинственный, пустынный остров.

Последнее время студия работала над некой Project Victoria, которая, похоже, и стала игра на выживание, которая немного похожа на Forest, но с элементами Sea of ​​Thieves и Ark: Survival Evolved в дизайне. В игре найдётся место гробницам, полных ужасов, паукам, которые бросаются на вашу голову, и другими людьми, жаждущими вашей крови, и даже родственнику Кинг-Конга.

Lost Rift пока не имеет даты релиза, но он запланирован для раннего доступа в Steam, и вы можете добавить его в список желаемого прямо сейчас и самостоятельно ознакомиться со всеми подробностями.