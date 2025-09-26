Шутер на выживание Lost Rift от создателей Bulletstorm вышел в раннем доступе Steam

Студия People Can Fly, известная по Bulletstorm, Outriders и ранним частям Gears of War, выпустила в раннем доступе Steam новый приключенческий шутер на выживание Lost Rift.

Игра предлагает открытый мир и элементы выживания. Игроки в одиночку или в команде до 5 человек исследуют таинственный остров, строят базы, крафтят снаряжение, выполняют PvE-квесты, участвуют в перестрелках и охотятся на разнообразных животных: обезьян, гигантских жуков, гиен, тапиров, птиц додо и козлов. В текущей версии доступно почти 100 заданий, на прохождение которых уйдёт 20–30 часов.

Кроме PvE, игра предлагает PvPvE-режим, где 15 игроков собирают лут на острове и эвакуируются. Ранний доступ продлится примерно 12 месяцев, что позволит авторам добавлять новый контент и балансировать игру.

Системные требования:

Минимальные: Windows 10, Intel Core i5-8400/AMD Ryzen 5 1600, 8 ГБ ОЗУ, GeForce GTX 1060/ Radeon 5600-XT/Intel Arc 5 A580, 30 ГБ.

Рекомендуемые: Windows 11, Intel Core i5-10500/AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ ОЗУ, GeForce RTX 3070/ Radeon 7700-XT, 30 ГБ.

Lost Rift доступен со скидкой 20% до 9 октября, цена в России — 799 рублей. Проект обещает сочетание выживания, экшена и исследования, делая его интересным для любителей жанра.