Анонсирована кооперативная игра с открытым миром Lost Skies, основанная на Worlds Adrift ©

Worlds Adrift каким-то образом возрождается в Lost Skies, новой совместной PvE-игре с открытым миром, разрабатываемой британским разработчиком Bossa Games (ранее известной как Bossa Studios).

Сегодня студия, создавшая I Am Bread и Surgeon Simulator, анонсировала Lost Skies как новую игру, основанную на идеях и игровом процессе, заложенных в Worlds Adrift. Например, игроки могут цепляться, скользить, взбираться и плавать по большому открытому миру, состоящему из небесных островов.

Однако Lost Skies немного отличается, поскольку в отличие от предыдущего проекта он фокусируется на исследовании выживания. Игра выйдет в 2024 году для ПК, но Bossa пытается начать открытый процесс разработки, который начнется в этом году, когда избранные фанаты получат в свои руки игру и помогут сформировать определенные элементы и механику.