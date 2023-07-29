10 минут геймплея ролевого экшена Lost Soul Aside с выставки ChinaJoy 2023 ©

На выставке ChinaJoy 2023 компания UltiZeroGames представила новую геймплейную демонстрацию своей грядущей ролевой игры Lost Soul Aside, а ниже вы можете ознакомиться с 10-минутным видеороликом из нее.

Для тех, кто не в курсе, Lost Soul Aside начиналась как экшен-инди-игра на Unreal Engine 4, вдохновленная Final Fantasy 15. Главный герой игры был основан на Ноктисе из FF15, и игра быстро привлекла всеобщее внимание. Это было в 2016 году.

Теперь, спустя семь лет, Lost Soul Aside наконец-то выглядит как полноценная игра. Насколько нам известно, UltiZeroGames по-прежнему использует движок Unreal Engine 4 и не перешла на Unreal Engine 5.

К сожалению, представленные ниже кадры геймплея это запись с экрана, что не позволяет составить правильное представление о графике игры. Зато мы можем хотя бы взглянуть на ее геймплей и боевую механику.

Последний раз мы видели Lost Soul Aside в ноябре 2022 года. И, как вы уже догадались, до сих пор нет никакой информации о сроках выхода игры. UltiZeroGames планировала выпустить Lost Soul Aside на ПК, PS5 и PS4.