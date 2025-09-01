Бюджет разработки Lost Soul Aside, как сообщается, составил всего 8 миллионов долларов

Lost Soul Aside недавно вышла и получила неоднозначные отзывы, а количество игроков оказалось неубедительным. Многие фанаты выразили разочарование, заявив, что ожидание более десяти лет не стоило того. На данный момент Lost Soul Aside страдает от ряда проблем, хотя некоторые моменты всё же заслуживают внимания.
В отличие от других игр, спонсируемых Sony, Lost Soul Aside не обладала ни огромным бюджетом, ни большой командой разработчиков. Согласно последним данным, разработка игры обошлась всего в 8 миллионов долларов.
Согласно Bilibili, довольно надёжному источнику утечек, появились новые подробности о разработке игры. В статье подробно рассказывается о начале проекта, трудностях, с которыми пришлось столкнуться, стоимости разработки и размере команды.
Как вы, возможно, уже знаете, изначально игра была проектом одного человека. Позже Sony подхватила проект, и команда разработчиков постепенно расширялась. Хотя у первоначального создателя было чёткое видение проекта, Sony, как издатель, естественно, пришлось вмешаться, укрепить позиции и добиться серьёзных изменений.
Что касается бюджета разработки, Bilibili сообщает, что он составил около 20% от стоимости Black Myth: Wukong и около половины бюджета Stellar Blade. Учитывая, что разработка Black Myth: Wukong обошлась примерно в 40 миллионов долларов, бюджет Lost Soul Aside составил около 8 миллионов долларов.
Многие критиковали игру, сравнивая её с такими франшизами, как Final Fantasy и Devil May Cry. Однако эти сравнения несостоятельны, если учесть огромную разницу в бюджете и размере команды. Для справки: основная команда разработчиков Final Fantasy 15 насчитывала около 600 человек, в то время как для Devil May Cry 5 требовалось около 250 разработчиков. Конечно, это не оправдывает плохой запуск игры, но разработчики знают о проблемах и прилагают все усилия, чтобы их решить.
8 лямов на разработку и 60 баксов ценник? Не ну игра как слешер очень норм, боевка классная, но камон
Действительно, 60 баксов за такой проект при таком бюджете, странная политика.
Цена на билеты в кино хотя бюджеты у фильмов разные. Я бы тут больше от качества отталкивался. У крупных компаний пол бюджета мне кажется могут сожрать бесконечные менеджеры и консультанты которую игру лучше ни как не делают.
8 лямов и 10 лет времени просто в помойку выкинули, дай эти деньги любым, толковым инди-разработчиком, они сделают конфетку. А то, что слепили китайцы - однообразная, кривая дрочь, дропнул примерно на середине игры, ковырять надутых боссов с 3-4 стадиями это абсурд и растягивание без того унылого геймплея. Чтоб вы понимали весь геймплей игры это, бесконечные арены и платформинг, причём меняются только локации, а вся игра строится по одной, примитивной схеме: Арен с мобами - коридор - арена с мобами - коридор - босс - коридор с диалогом - конец уровня. FF 16 после этой помойки уже не кажется такой скучной. Звукарь, который сводил музыку с экшеном, вообще го*ноед, музыка порой обрывается, либо вообще не играет.
а чё вы хотите с бюджетом в 8 лямов? это почти столько же, как и у смуты.
Через пару месяцев сообщится что 28, а через пол годика 48...как это обычно и бывает
Так оно и видно. Я как на Ютубе увидел эту шляпу, то сразу подумал, что очередная мобильная фигня.