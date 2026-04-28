Для экшена Lost Soul Aside вышел масштабный патч с новыми обликами и массой исправлений

Разработчики экшена Lost Soul Aside выпустили крупное обновление 1.103, которое уже доступно для загрузки на PlayStation 5 и персональных компьютерах. Патч привносит множество нового контента, системные улучшения и исправляет ряд ошибок.

Главной особенностью обновления стала серия обликов "Драконий". Игроки могут получить новый облик для Кейсера, новый облик "Слияния" и соответствующие облики оружия:

Облик Кейсер продается в магазине Лианы.

Облик "Слияния" и форма "Славы" становятся доступны после первого прохождения игры.

Облики оружия можно скрафтить в Мастерской Лианы с помощью Призрачных карт.

Кроме того, в магазине появилась новая серия обликов Лианы "Мяу". Их можно как купить в магазине Лианы, так и скрафтить в ее мастерской за Призрачные карты. Также добавлено пять типов внешнего вида аксессуаров для оружия. Все они создаются в мастерской Лианы с помощью Призрачных карт.

Патч 1.103 заметно расширяет игровые возможности:

Смена оружия: Теперь переключать оружие можно крестовиной геймпада (настройка в меню "Управление").

Оценка: В сюжетный режим добавлена система оценки, включающая боевые рейтинги и экраны итогов по главам.

Сложность: В магазине Лианы появился аксессуар "Договор высокомерия", повышающий сложность игры.

Автосохранения: Увеличен лимит слотов автосохранения - теперь хранится до 6 последних сохранений.

Пропуск диалогов: Появилась возможность зажимать клавишу для пропуска реплик во время бесед.

Разработчики также поработали над балансом и качеством геймплея:

Урон алебарды увеличен на 15%.

Упрощена мини-игра с ловлей шаров в Оленьем дворце - теперь можно использовать рывок.

Снижена сложность секции с вращающимися лазерами в "Измерении Энтрописа" на высоком уровне сложности.

Улучшена анимация попаданий по монстрам для большей ударной силы.

Кат-сцены, ранее записанные в видеоформате, заменены на версии с 60 FPS.

Также устранено множество багов и улучшена оптимизация. Разработчики благодарят игроков за обратную связь и призывают устанавливать обновление.