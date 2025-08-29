Экшен Lost Souls Aside получает смешанные отзывы в Steam: очередная игра с проблемами и плохой оптимизацией

Сегодня состоялся релиз экшен-RPG Lost Soul Aside от студии Ultizero Games и компании Sony. Пользователи, купившие игру в Steam, уже поделились своими первыми впечатлениями.

Проект стартовал с довольно слабым пользовательским рейтингом (смешанным): лишь 50% отзывов положительные. Часть игроков отмечает, что у них в игре постоянно случаются резкие падения FPS, как в геймплее, так и в катсценах. В свою очередь ряд игроков остались недовольны сюжетной историей в игре - её называют банальной и не интересной, а стоимость игры - явно завышенной для проекта такого уровня.

Ждал эту игру, но оптимизация - серьезная проблема. Я запускаю эту игру на более-менее мощном ПК (9070 XT, 9800X3D), и есть большие провалы в кадрах каждый раз, когда я использую навык, что, конечно, очень отталкивает, особенно когда вы рубите всех своих врагов при 120+ FPS, и внезапно вы используете один навык, и количество кадров падает до 20-30. По какой-то причине у меня также падает у меня FPS, когда я открываю главное меню, что довольно странно.



Если не считать производительности, игра выглядит так, будто у нее есть потенциал. Бои определенно лучшая часть игры на данный момент, но больше всего меня раздражает посредственная озвучка в этой игре, которая действительно сильно ломает погружение в историю.



Честно говоря, я бы поставил этой игре всего 5/10, она точно не стоит $60 (цена ниже $50, пожалуй, была бы приемлема, если бы я был очень щедр), и я рекомендовал бы её только тем, кто хочет Final Fantasy, но уже не осталось похожих игр. На мой взгляд, это определённо разочарование, и, возможно, что я сделаю возврат средств.

На любых настройках графики вылетает с ошибкой памяти, при условии что у меня хорошая видеокарта

Сначала я подумал, что движения выглядят рывками из-за пропусков кадров, но на самом деле ходьба выглядит именно так, как её задумывали разработчики, лол. Ходьба и камера настолько ужасны, что это, честно говоря, даже впечатляет.

Трассировка лучей - не вариант. С ней она работает ужасно, так что просто отключите её. С отключенной трассировкой лучей у меня отличная производительность. Бои невероятно яркие и приятные. Я очень хочу играть ещё.



Понимаю... мы все хотим играть в игры со всеми этими наворотами, но просто отключите RT, ребята. Как только я перестал беспокоиться о трассировке лучей в играх и отключил её, моё удовольствие от игр на PC возросло в разы.

В свою очередь разработчики уже отреагировали на некоторые отзывы и попросили пользователей об обратной связи чтобы попытаться решить их технические проблемы в будущих обновлениях.

Lost Souls Aside доступна на PC и PS5.