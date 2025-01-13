Из предстоящей PC-версии Lost Soul Aside, которую издает Sony, исчезло упоминание о привязке к PSN

Как стало известно, предстоящая Lost Soul Aside от студии UltiZero Games привлекла внимание игроков из-за последних изменений на странице игры в Steam.
Сообщается, что в магазине пропало упоминание о привязке игры к сервису Playstation Network - то, что компания Sony в обязательном порядке вводит для всех своих последних PC-релизов. При этом издателем игры по-прежнему числится PlayStation Publishing LLC.
На данный момент неизвестно - это ошибка или Sony наконец-то решила пересмотреть политику касательно привязки своих игр к PSN.
Ну норм... Значит предзаказа скоро откроют ))
Я и не знал о существовании этой игры.
Одумались наконец то
давно ее маринуют, чёт уже и не интересно..
Может Сони, что-то поняли. Но сомнительно))
А смне зашло, привязал через QR свою PSN учетку и играйся, да я понимаю тех, кто только РС пользуется, что, им это не удобно, но, например те же Уплей, ЕА, Рокстар, тоже же в стиме при запуске просит зайти в дополнительные лаунчеры, и , получяается тут так же, еще 1 лаунчер
а они издатель или ещё и разработчик их?
да не будут они ничё пересматривать, так как нечего. в тех бомжестранах никогда официально и не было пс, поэтому класть они хотели на них, и правильно делают
игры прекрасно зарабатывают в европе и сша, японии и тп
цусима в стиме это прекрасно доказала
Псн почти сразу убрали при появлении страницы игры в Стиме, буквально через пару часов