Из предстоящей PC-версии Lost Soul Aside, которую издает Sony, исчезло упоминание о привязке к PSN

Как стало известно, предстоящая Lost Soul Aside от студии UltiZero Games привлекла внимание игроков из-за последних изменений на странице игры в Steam.

Сообщается, что в магазине пропало упоминание о привязке игры к сервису Playstation Network - то, что компания Sony в обязательном порядке вводит для всех своих последних PC-релизов. При этом издателем игры по-прежнему числится PlayStation Publishing LLC.

На данный момент неизвестно - это ошибка или Sony наконец-то решила пересмотреть политику касательно привязки своих игр к PSN.