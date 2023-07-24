Китайский ролевой экшен Lost Soul Aside будет доступен для игры на выставке ChinaJoy 2023 ©

Lost Soul Aside станет одной из звезд выставки ChinaJoy 2023, которая пройдет с 28 по 31 июля. В связи с этим событием команда разработчиков позволит посетителям познакомиться со своей игрой воочию, благодаря демоверсии, которая будет доступна на стенде PlayStation.

В результате в ближайшие дни в сети, скорее всего, появятся геймплейные ролики из этой демонстрации, которые позволят нам еще раз познакомиться с Lost Soul Aside и получить представление о состоянии долгожданной ролевой игры для PS5, PS4 и ПК. Не исключено, что эта пробная версия впоследствии появится в PlayStation Store..

Путь Lost Soul Aside's был довольно долгим. Он начался в 2014 году как любительский проект одного разработчика Яна Бина, который, вдохновившись трейлерами к еще не вышедшей Final Fantasy 15, решил сделать ролевую игру в жанре экшен. Прототип игры был показан в 2016 году, и, учитывая его большой потенциал, он быстро привлек внимание не только многих геймеров, но и издателей, которые предложили профинансировать проект.

Среди них была и компания Sony, которая в итоге стала официальным издателем Lost Soul Aside в рамках проекта PlayStation China Hero Project, направленного на привлечение внимания к продукции китайского производства и дальнейшее освоение этого рынка. В результате к Ян Бину присоединилась команда разработчиков Ultizero Games, и в настоящее время игра находится в разработке для PS5, PS4 и ПК, а дата выхода еще не утверждена.