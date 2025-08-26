Команда Lost Soul Aside предупредила игроков о спойлерах после ранней отправки дисков

До официального релиза экшен-RPG Lost Soul Aside остаются считанные дни — запуск намечен на 29 августа. Однако часть игроков уже успела получить игру раньше времени: некоторые физические копии оказались у покупателей до даты выхода.

Разработчики из Ultizero Games обратились к сообществу через социальные сети с просьбой воздержаться от публикации сюжетных деталей.

«Нам стало известно, что некоторые пользователи уже получили физические копии Lost Soul Aside. Просим вас уважать друг друга и не выкладывать спойлеры в сеть», — говорится в сообщении команды.

Так как именно физические издания сложнее контролировать, подобные ситуации всё ещё случаются: розничные магазины иногда отправляют предзаказы заранее. В итоге в интернете уже начали появляться кадры, геймплейные ролики и даже прохождения, которые могут раскрыть ключевые элементы истории.

Жанрово Lost Soul Aside ориентируется на поклонников динамичных ролевых экшенов, близких по духу к Phantom Blade Zero. И чтобы насладиться сюжетом в полной мере, авторам советуют временно ограничить просмотр соцсетей и видеохостингов, где уже может всплыть нежелательная информация.

Официальный релиз состоится в один день для цифровых и физических версий — 29 августа 2025 года.