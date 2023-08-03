Lost Soul Aside будет поддерживать DLSS 3 и эффекты трассировки лучей на ПК ©

NVIDIA подтвердила, что грядущая ролевая игра от UltiZeroGames, Lost Soul Aside, будет поддерживать DLSS 3 и эффекты трассировки лучей на ПК.

Lost Soul Aside начиналась как инди-экшен на Unreal Engine 4, вдохновленный Final Fantasy XV. Главный герой игры был основан на Ноктисе из FFXV, и игра быстро привлекла всеобщее внимание.

По словам NVIDIA, игра обладает уникальной боевой системой, великолепной графикой и захватывающим сюжетом. В Lost Soul Aside игрокам предстоит столкнуться с множеством мощных врагов и испытаний.

NVIDIA не рассказала об эффектах трассировки лучей, которыми будет обладать Lost Soul Aside. Однако, учитывая то, что мы увидели в трейлере игры для ПК, можно предположить, что в ней, по крайней мере, будут присутствовать отражения лучей.

Поскольку игра будет работать на движке Unreal Engine 4, будет интересно посмотреть, будут ли в ней подлагивания при компиляции шейдеров. В настоящее время не сообщается о сроках выхода игры.