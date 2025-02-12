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Lost Soul Aside 2025 г.
Экшен, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.4 79 оценок

Lost Soul Aside может появиться на State of Play 12 февраля

butcher69
Новости

Экшен-RPG Lost Soul Aside от UltiZero Games разрабатывается уже несколько лет, но интерес к игре не угасает. В прошлом году стало известно, что релиз состоится в 2025 году, а теперь появилась вероятность, что мы скоро узнаем новые подробности.

Студия UltiZero Games намекнула на участие Lost Soul Aside в предстоящем State of Play, который пройдет 12 февраля. Сначала разработчики ретвитнули официальный анонс PlayStation, а затем в отдельном твите написали: «Ответ – да». Многие фанаты считают, что это подтверждает присутствие игры на мероприятии.

Lost Soul Aside выйдет на PS5 и PC. Однако остается открытым вопрос, будет ли игра требовать обязательного подключения к PSN, поскольку Sony постепенно отказывается от подобных ограничений для своих проектов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Lady_Leda

Лично я хочу увидеть даты для дс2 и призрака йотея, ибо после хочу поскорее сбагрить консоль за ее ненадобностью.

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