Lost Soul Aside может появиться на State of Play 12 февраля

Экшен-RPG Lost Soul Aside от UltiZero Games разрабатывается уже несколько лет, но интерес к игре не угасает. В прошлом году стало известно, что релиз состоится в 2025 году, а теперь появилась вероятность, что мы скоро узнаем новые подробности.

Студия UltiZero Games намекнула на участие Lost Soul Aside в предстоящем State of Play, который пройдет 12 февраля. Сначала разработчики ретвитнули официальный анонс PlayStation, а затем в отдельном твите написали: «Ответ – да». Многие фанаты считают, что это подтверждает присутствие игры на мероприятии.

Lost Soul Aside выйдет на PS5 и PC. Однако остается открытым вопрос, будет ли игра требовать обязательного подключения к PSN, поскольку Sony постепенно отказывается от подобных ограничений для своих проектов.