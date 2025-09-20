Lost Soul Aside получает обновление 1.009 для решения проблем со звуком и различных глав

Компания Ultizero Games выпустила очередное обновление для Lost Soul Aside на PS5 и ПК. Оно исправляет проблемы с различными главами игры, а также вносит общие улучшения в оптимизацию и устраняет проблемы со звуком, связанные с музыкой и переходами.

PS5 и ПК — Исправление ошибок

Исправлены неестественные переходы фоновой музыки в некоторых кат-сценах.

Исправлена ​​ошибка в Главе 3: Туманный лес выбранные бои не могли завершиться корректно.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой элементы интерфейса в кат-сценах выходили за границы экрана на сверхшироких дисплеях.

PS5 и ПК – Оптимизация игрового процесса

Скорректированы механизмы в зоне босса в Главе 4: Измерение Энтропис на уровне сложности «Кошмар» для улучшения игрового процесса.

Изменена продолжительность действия щитов в Главе 4: Измерение Энтропис для улучшения темпа игрового процесса.

Оптимизировано окно неуязвимости для навыков двуручного меча для повышения отзывчивости.

Оптимизированы настройки трассировки лучей для Гетии для улучшения внешнего вида персонажей.

Изменены настройки камеры во время интерактивных диалогов для улучшения пользовательского опыта.

Добавлено несколько новых локаций, где появляется Лиана, в Главе 2: Измерение Аэрофлюкс для улучшения игрового процесса.

Уменьшена яркость и некоторые визуальные эффекты во время финального боя с боссом для улучшения общего впечатления от боя.

Исправления для ПК

Исправлена ​​ошибка, из-за которой награды за предварительный заказ и издание Deluxe не могли быть получены корректно в версии для Epic Games Store.

Исправлены вылеты игры, вызванные ошибками входа в Epic Games Store.

Оптимизация

Добавлены запросы на обнаружение SSD-накопителей.

Всего несколько дней назад был выпущен патч, который также исправлял ошибки, затрагивающие различные главы.

На прошлой неделе также был выпущен патч, посвящённый оптимизации игры, и ожидается, что в ближайшие недели и месяцы появятся и другие патчи.