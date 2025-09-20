Lost Soul Aside получает обновление 1.009 для решения проблем со звуком и различных глав

Компания Ultizero Games выпустила очередное обновление для Lost Soul Aside на PS5 и ПК. Оно исправляет проблемы с различными главами игры, а также вносит общие улучшения в оптимизацию и устраняет проблемы со звуком, связанные с музыкой и переходами.
PS5 и ПК — Исправление ошибок
- Исправлены неестественные переходы фоновой музыки в некоторых кат-сценах.
- Исправлена ошибка в Главе 3: Туманный лес выбранные бои не могли завершиться корректно.
- Исправлена ошибка, из-за которой элементы интерфейса в кат-сценах выходили за границы экрана на сверхшироких дисплеях.
PS5 и ПК – Оптимизация игрового процесса
- Скорректированы механизмы в зоне босса в Главе 4: Измерение Энтропис на уровне сложности «Кошмар» для улучшения игрового процесса.
- Изменена продолжительность действия щитов в Главе 4: Измерение Энтропис для улучшения темпа игрового процесса.
- Оптимизировано окно неуязвимости для навыков двуручного меча для повышения отзывчивости.
- Оптимизированы настройки трассировки лучей для Гетии для улучшения внешнего вида персонажей.
- Изменены настройки камеры во время интерактивных диалогов для улучшения пользовательского опыта.
- Добавлено несколько новых локаций, где появляется Лиана, в Главе 2: Измерение Аэрофлюкс для улучшения игрового процесса.
- Уменьшена яркость и некоторые визуальные эффекты во время финального боя с боссом для улучшения общего впечатления от боя.
Исправления для ПК
- Исправлена ошибка, из-за которой награды за предварительный заказ и издание Deluxe не могли быть получены корректно в версии для Epic Games Store.
- Исправлены вылеты игры, вызванные ошибками входа в Epic Games Store.
Оптимизация
- Добавлены запросы на обнаружение SSD-накопителей.
Всего несколько дней назад был выпущен патч, который также исправлял ошибки, затрагивающие различные главы.
На прошлой неделе также был выпущен патч, посвящённый оптимизации игры, и ожидается, что в ближайшие недели и месяцы появятся и другие патчи.