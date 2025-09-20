ЧАТ ИГРЫ
Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.1 167 оценок

Lost Soul Aside получает обновление 1.009 для решения проблем со звуком и различных глав

monk70 monk70

Компания Ultizero Games выпустила очередное обновление для Lost Soul Aside на PS5 и ПК. Оно исправляет проблемы с различными главами игры, а также вносит общие улучшения в оптимизацию и устраняет проблемы со звуком, связанные с музыкой и переходами.

PS5 и ПК — Исправление ошибок

  • Исправлены неестественные переходы фоновой музыки в некоторых кат-сценах.
  • Исправлена ​​ошибка в Главе 3: Туманный лес выбранные бои не могли завершиться корректно.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой элементы интерфейса в кат-сценах выходили за границы экрана на сверхшироких дисплеях.

PS5 и ПК – Оптимизация игрового процесса

  • Скорректированы механизмы в зоне босса в Главе 4: Измерение Энтропис на уровне сложности «Кошмар» для улучшения игрового процесса.
  • Изменена продолжительность действия щитов в Главе 4: Измерение Энтропис для улучшения темпа игрового процесса.
  • Оптимизировано окно неуязвимости для навыков двуручного меча для повышения отзывчивости.
  • Оптимизированы настройки трассировки лучей для Гетии для улучшения внешнего вида персонажей.
  • Изменены настройки камеры во время интерактивных диалогов для улучшения пользовательского опыта.
  • Добавлено несколько новых локаций, где появляется Лиана, в Главе 2: Измерение Аэрофлюкс для улучшения игрового процесса.
  • Уменьшена яркость и некоторые визуальные эффекты во время финального боя с боссом для улучшения общего впечатления от боя.

Исправления для ПК

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой награды за предварительный заказ и издание Deluxe не могли быть получены корректно в версии для Epic Games Store.
  • Исправлены вылеты игры, вызванные ошибками входа в Epic Games Store.

Оптимизация

  • Добавлены запросы на обнаружение SSD-накопителей.

Всего несколько дней назад был выпущен патч, который также исправлял ошибки, затрагивающие различные главы.

Обновление 1.008 для Lost Soul Aside исправляет критические ошибки и улучшает баланс боя

На прошлой неделе также был выпущен патч, посвящённый оптимизации игры, и ожидается, что в ближайшие недели и месяцы появятся и другие патчи.

Вышло обновление 1.007 для Lost Soul Aside на PS5 и ПК с улучшениями звуковых эффектов и анимации
