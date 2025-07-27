Lost Soul Aside получает разочаровывающие отзывы от инсайдеров - геймеров предупреждают не завышать ожидания

Lost Soul Aside — одна из самых заметных игр небольшой студии в 2025 году. После недавней задержки и большого ажиотажа фанаты с нетерпением ждали возможности наконец-то получить доступ к ролевому боевику в следующем месяце.
Недавно PlayStation опубликовала новый геймплей Lost Soul Aside, а также предоставила китайским геймерам возможность лично познакомиться с игрой. К сожалению, реакция оказалась далеко не такой позитивной, как многие ожидали.
В теме в Х/Twitter, опубликованной Lunatic Ignus, говорится, что Lost Soul Aside скорее соответствует играм AA-уровня, чем проектам AAA-уровня. Он отметил, что в последней версии игры было много примеров слабой анимации и игрового процесса.
Хотя Lost Soul Aside изначально задумывалась как гибрид RPG и экшена, Lunatic Ignus утверждает, что игра скорее похожа на Final Fantasy 7 Remake, чем на Devil May Cry.
Он считает, что этот релиз не будет таким же успешным, как другие китайские игры, такие как Black Myth: Wukong и Wuchang Fallen Feathers. Более того, инсайдер попросил фанатов умерить ожиданий.
Lunatic Ignus также обсудил последствия ценообразования Lost Souls Aside. Цена на экшен-RPG близка к цене полноценного AAA-релиза, но, по его словам, разработчик Бин Ян считает игру проектом AA-уровня.
Слёзная история про здоровье разраба это теперь оправдание для всего? 120 минут катсцен? Видимо геймплей настолько хорош что его решили спрятать. Анимации и бои дешёвые потому что это инди но ценник как за полноценный проект? Вместо DMC получили клон FF7R. До Чёрного Мифа Вуконга этому поделию как до Пекина ползком.
а причем тут этот сосалик?
Ору, ещё по первым трейлерам было понятно что это инди проект от одного бурята. Были куча новостей, что игру делает один человек. Потом Sony со своей программой поддержки (которую к слову свернули чуть ли не моментально с целью оптимизации трат), решила помочь разработчику, и инвистировала в его труд пару монеток, и не более. По итогу над игрой работал не один человек, а пару-троек хацкеров. Что было ожидать от игры? Она больше похожа на Bright Memory, Edge of Enernity, тайландский Burning Sword:Death Sun, Daymare 1994: Sandcastle и подобными проектам по качеству исполнения. Либо народ действительно не знал что это такое, про поддержку от Sony с её программой, сколько над проектом работало человек, либо вообще не видели материалы по ней. Только знали что Sony чёт выпускает, значит по их логике это проект А-а-а-а-А категории который стоит к покупке. А купив, стали плюваться с видом непонимания "wtf?". Я лично ожидал что проект выйдет бюджетным, но вот то что Sony по приколу лутает деньги с гоев продавая инди проект как за супер крупный релиз. По стопам Nintendo идут?
Тоже самое. Максимум просто А игра, а по сути категория B. Однако сама игра может быть и не плохой. Теже Bright memory и daycare 1994 были не плохими.
Короче пускай лепят 50$ и может ей дадут шанс, но кто знает.
Меня в новости больше удивил момент, где пишется про более удачные релизы и указан WUCHANG. Браво автору. Очень тонко.
Не поверишь, но уже продан 1 млн копий этой игры.
Та хоть 20, от этого игра не станет хорошей, отзывы в стиме 36% (на момент написания комента)
года 3 назад еще писал что это не игра, а не слепелнная на ассетах одним китайцем постная демка. ничего плохого в этом не было бы, если б ее не представляли как настоящую хайповую игру
В такое мы не играем ☺️
Я как - нибудь без всяких аутсайдеров инсайдеров и прочих сам разберусь, хорошая игра, либо плохая, это уж совсем себя нужно не уважать, что бы не иметь своего мнения и прислушиваться только к чужому. Игра выглядит роскошно, боевая система красива, графика красива, ну а сюжет, да когда и в какой игре ЖАНРА ФЭНТЕЗИ или УЖАСОВ был понятный сюжет? Постоянные раздвоения личностей, какие - то отделяющиеся от основного тела бесы (DMC 5, SH 4, FF 16, SH 2, DStrg, MGS 5 (клон близнец) ...............), от такой игры ждёшь именно игры, так что, пока не попробуешь, не узнаешь!
Мне вообще кажется, что идёт намеренная травля конкурентов, а на деле, все видят, что лучше поиграть в Stellar Blade, чем в L of Us 2, хотя бы из принципа.
"Игра выглядит роскошно, боевая система красива, графика красива"
Описание как раз для FFXVI, в которой весь геймплей это закликивание одной кнопкой и поочередное нажатие 4 кнопок спелов. Более унылый слешер еще поискать, лишь смотреть красиво.
"Хачу куча кнопак! Дайте спам камбух как ДМЦ!" (с)
Написал чел который хочет кучу игр, найди работу
Даже если будет крепкий середнячок на 15-20ч это очень хорошо. Да и цена вполне оправдана исходя из геймплей видосов)
Это должна была быть игра в портфолио начинающему разработчику, а в итоге неопытному разработчику дают деньги и команду. Что могло пойти не так? (абсолютно что угодно) Многие именитые студии не всегда справляются с такими играми а тут китайский ноунейм с технодемкой
Важный момент: он еще написал, что разработка игры нормально началась только в 2021 году)))
и что игру больше не перенесут
да это просто клон ff15 с боевкой dmc. похоже они не поняли что там не хватало нормального сюжета
Они точно знают, что любителям JRPG в первую очередь нужна RPG с мужчинами, а в DMC никогда и не было нормального сюжета. Кроме ребута от Ninja Theory, но олды не упоминают об этой игре, поэтому не в счёт.
Они все с мужчинами кроме относительно обезличенных на подобии скайрима, лесссбак 4 только намечается где готовый главный герой только женского пола без возможности выбора. А что там, принц размазня едет на свадьбу, с ним 3 npc которые за всю игру скажут по пальцам одной руки диалоги. Принцесса что то там умерла от того самого подозрительного типа. Все умерли. Галюны со свадьбой. Конец. И даже это занимает 5 часов катсцен, здесь же их 1,5 часа. Насчет dmc это вообще другая история.