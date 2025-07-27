ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.3 102 оценки

Lost Soul Aside получает разочаровывающие отзывы от инсайдеров - геймеров предупреждают не завышать ожидания

monk70 monk70

Lost Soul Aside — одна из самых заметных игр небольшой студии в 2025 году. После недавней задержки и большого ажиотажа фанаты с нетерпением ждали возможности наконец-то получить доступ к ролевому боевику в следующем месяце.

Недавно PlayStation опубликовала новый геймплей Lost Soul Aside, а также предоставила китайским геймерам возможность лично познакомиться с игрой. К сожалению, реакция оказалась далеко не такой позитивной, как многие ожидали.

В теме в Х/Twitter, опубликованной Lunatic Ignus, говорится, что Lost Soul Aside скорее соответствует играм AA-уровня, чем проектам AAA-уровня. Он отметил, что в последней версии игры было много примеров слабой анимации и игрового процесса.

Хотя Lost Soul Aside изначально задумывалась как гибрид RPG и экшена, Lunatic Ignus утверждает, что игра скорее похожа на Final Fantasy 7 Remake, чем на Devil May Cry.

Он считает, что этот релиз не будет таким же успешным, как другие китайские игры, такие как Black Myth: Wukong и Wuchang Fallen Feathers. Более того, инсайдер попросил фанатов умерить ожиданий.

Lunatic Ignus также обсудил последствия ценообразования Lost Souls Aside. Цена на экшен-RPG близка к цене полноценного AAA-релиза, но, по его словам, разработчик Бин Ян считает игру проектом AA-уровня.

53
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
Gridon

Слёзная история про здоровье разраба это теперь оправдание для всего? 120 минут катсцен? Видимо геймплей настолько хорош что его решили спрятать. Анимации и бои дешёвые потому что это инди но ценник как за полноценный проект? Вместо DMC получили клон FF7R. До Чёрного Мифа Вуконга этому поделию как до Пекина ползком.

17
Offn

а причем тут этот сосалик?

5
Ди Гы

Ору, ещё по первым трейлерам было понятно что это инди проект от одного бурята. Были куча новостей, что игру делает один человек. Потом Sony со своей программой поддержки (которую к слову свернули чуть ли не моментально с целью оптимизации трат), решила помочь разработчику, и инвистировала в его труд пару монеток, и не более. По итогу над игрой работал не один человек, а пару-троек хацкеров. Что было ожидать от игры? Она больше похожа на Bright Memory, Edge of Enernity, тайландский Burning Sword:Death Sun, Daymare 1994: Sandcastle и подобными проектам по качеству исполнения. Либо народ действительно не знал что это такое, про поддержку от Sony с её программой, сколько над проектом работало человек, либо вообще не видели материалы по ней. Только знали что Sony чёт выпускает, значит по их логике это проект А-а-а-а-А категории который стоит к покупке. А купив, стали плюваться с видом непонимания "wtf?". Я лично ожидал что проект выйдет бюджетным, но вот то что Sony по приколу лутает деньги с гоев продавая инди проект как за супер крупный релиз. По стопам Nintendo идут?

9
DepressedPyrrhus

Тоже самое. Максимум просто А игра, а по сути категория B. Однако сама игра может быть и не плохой. Теже Bright memory и daycare 1994 были не плохими.

5
MrProRock33rus

Короче пускай лепят 50$ и может ей дадут шанс, но кто знает.

6
Atreidez

Меня в новости больше удивил момент, где пишется про более удачные релизы и указан WUCHANG. Браво автору. Очень тонко.

9
Алексий Бяконт Atreidez

Не поверишь, но уже продан 1 млн копий этой игры.

4
Losha000 Алексий Бяконт

Та хоть 20, от этого игра не станет хорошей, отзывы в стиме 36% (на момент написания комента)

5
hom1e

года 3 назад еще писал что это не игра, а не слепелнная на ассетах одним китайцем постная демка. ничего плохого в этом не было бы, если б ее не представляли как настоящую хайповую игру

6
vegas99

В такое мы не играем ☺️

5
UpcomingHansel

Я как - нибудь без всяких аутсайдеров инсайдеров и прочих сам разберусь, хорошая игра, либо плохая, это уж совсем себя нужно не уважать, что бы не иметь своего мнения и прислушиваться только к чужому. Игра выглядит роскошно, боевая система красива, графика красива, ну а сюжет, да когда и в какой игре ЖАНРА ФЭНТЕЗИ или УЖАСОВ был понятный сюжет? Постоянные раздвоения личностей, какие - то отделяющиеся от основного тела бесы (DMC 5, SH 4, FF 16, SH 2, DStrg, MGS 5 (клон близнец) ...............), от такой игры ждёшь именно игры, так что, пока не попробуешь, не узнаешь!

Мне вообще кажется, что идёт намеренная травля конкурентов, а на деле, все видят, что лучше поиграть в Stellar Blade, чем в L of Us 2, хотя бы из принципа.

5
UrgentSavitar

"Игра выглядит роскошно, боевая система красива, графика красива"

Описание как раз для FFXVI, в которой весь геймплей это закликивание одной кнопкой и поочередное нажатие 4 кнопок спелов. Более унылый слешер еще поискать, лишь смотреть красиво.

1
ArcherNero UrgentSavitar

"Хачу куча кнопак! Дайте спам камбух как ДМЦ!" (с)

UrgentSavitar ArcherNero

Написал чел который хочет кучу игр, найди работу

Кирилл Ренкевич

Даже если будет крепкий середнячок на 15-20ч это очень хорошо. Да и цена вполне оправдана исходя из геймплей видосов)

3
Сергей Оленичев

Это должна была быть игра в портфолио начинающему разработчику, а в итоге неопытному разработчику дают деньги и команду. Что могло пойти не так? (абсолютно что угодно) Многие именитые студии не всегда справляются с такими играми а тут китайский ноунейм с технодемкой

3
Offn

Важный момент: он еще написал, что разработка игры нормально началась только в 2021 году)))
и что игру больше не перенесут

2
pandore

да это просто клон ff15 с боевкой dmc. похоже они не поняли что там не хватало нормального сюжета

2
Atreidez

Они точно знают, что любителям JRPG в первую очередь нужна RPG с мужчинами, а в DMC никогда и не было нормального сюжета. Кроме ребута от Ninja Theory, но олды не упоминают об этой игре, поэтому не в счёт.

3
pandore Atreidez

Они все с мужчинами кроме относительно обезличенных на подобии скайрима, лесссбак 4 только намечается где готовый главный герой только женского пола без возможности выбора. А что там, принц размазня едет на свадьбу, с ним 3 npc которые за всю игру скажут по пальцам одной руки диалоги. Принцесса что то там умерла от того самого подозрительного типа. Все умерли. Галюны со свадьбой. Конец. И даже это занимает 5 часов катсцен, здесь же их 1,5 часа. Насчет dmc это вообще другая история.

4
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ