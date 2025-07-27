Lost Soul Aside получает разочаровывающие отзывы от инсайдеров - геймеров предупреждают не завышать ожидания

Lost Soul Aside — одна из самых заметных игр небольшой студии в 2025 году. После недавней задержки и большого ажиотажа фанаты с нетерпением ждали возможности наконец-то получить доступ к ролевому боевику в следующем месяце.

Недавно PlayStation опубликовала новый геймплей Lost Soul Aside, а также предоставила китайским геймерам возможность лично познакомиться с игрой. К сожалению, реакция оказалась далеко не такой позитивной, как многие ожидали.

В теме в Х/Twitter, опубликованной Lunatic Ignus, говорится, что Lost Soul Aside скорее соответствует играм AA-уровня, чем проектам AAA-уровня. Он отметил, что в последней версии игры было много примеров слабой анимации и игрового процесса.

Хотя Lost Soul Aside изначально задумывалась как гибрид RPG и экшена, Lunatic Ignus утверждает, что игра скорее похожа на Final Fantasy 7 Remake, чем на Devil May Cry.

Он считает, что этот релиз не будет таким же успешным, как другие китайские игры, такие как Black Myth: Wukong и Wuchang Fallen Feathers. Более того, инсайдер попросил фанатов умерить ожиданий.

Lunatic Ignus также обсудил последствия ценообразования Lost Souls Aside. Цена на экшен-RPG близка к цене полноценного AAA-релиза, но, по его словам, разработчик Бин Ян считает игру проектом AA-уровня.