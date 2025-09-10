Lost Soul Aside получила новый патч: правки для боя, графики и квестов

Разработчики Lost Soul Aside выпустили новый патч для игры на PC и PS5, направленный на исправление ошибок и улучшение игрового процесса. Обновление затронуло автосохранение при создании скриншотов, сцены после боя с Веспер — где звук становился слишком тихим — и оптимизацию графики во время сражений с боссами, чтобы снизить просадки FPS.

Кроме того, исправлены баги, мешавшие прохождению отдельных квестов, анимации некоторых NPC были доработаны. Разработчики также оптимизировали использование большого меча и косы в определённых комбинациях, чтобы бой стал более плавным и отзывчивым. Полный список изменений доступен в патчноуте.

Lost Soul Aside — долгострой, анонсированный ещё в 2016 году и выпущенный 29 августа 2025 года. Релиз встретил критику: игроки жаловались на технические проблемы и слабый сюжет, отмечая лаги даже в кат-сценах. Ранее уже выходил крупный патч, но глобально улучшить состояние игры пока не удалось. Новый патч — очередная попытка разработчиков исправить недочёты и сделать игру более комфортной для фанатов.