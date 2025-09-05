Lost Soul Aside получила обновление от 5 сентября с десятком улучшений и исправлений

Разработчики экшена Lost Soul Aside из Ultizero Games объявили, что новый патч уже доступен для PS5 и ПК. Он исправляет ряд проблем и вносит оптимизации в игровой процесс для улучшения геймплейного опыта.

PS5 и ПК – Исправление ошибок

Исправлена ​​редкая ошибка, препятствовавшая открытию меню улучшений. Новый файл сохранения не требуется — меню автоматически откроется после установки обновления.

PS5 и ПК – Оптимизация игрового процесса

Навыки двуручного меча: скорректирована механика атак и улучшена отзывчивость.

Автосохранение: улучшена логика в главе 4.

Kaser Roll: скорректированы рамки неуязвимости для более плавного игрового процесса.

Анимация NPC: улучшена для более плавной графики.

Контроллер: Добавлена ​​новая предустановленная схема управления.

Головоломки и мини-игры: Сложность изменена для улучшения игрового процесса.

Вставные сцены и титры: Теперь их можно пропустить в любой момент.

Очки навыков: Увеличено до 3 очков за разблокировку нового оружия.

Оптимизация выпадения божественного золота: Игроки могут получить больше божественного золота в режимах «Сложный», «Кошмар» и «Распределённое измерение».

Сложность босса: Изменена для режимов «Обычный», «Сложный» и «Кошмар».

Визуальные эффекты навыков и босса: Оптимизированы визуальные эффекты для большей чёткости и выразительности.

Снаряжение: Скорректировано время появления предметов, продаваемых торговцем оружием.

Исправления для ПК