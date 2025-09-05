Lost Soul Aside получила обновление от 5 сентября с десятком улучшений и исправлений

Разработчики экшена Lost Soul Aside из Ultizero Games объявили, что новый патч уже доступен для PS5 и ПК. Он исправляет ряд проблем и вносит оптимизации в игровой процесс для улучшения геймплейного опыта.
PS5 и ПК – Исправление ошибок
- Исправлена редкая ошибка, препятствовавшая открытию меню улучшений. Новый файл сохранения не требуется — меню автоматически откроется после установки обновления.
PS5 и ПК – Оптимизация игрового процесса
- Навыки двуручного меча: скорректирована механика атак и улучшена отзывчивость.
- Автосохранение: улучшена логика в главе 4.
- Kaser Roll: скорректированы рамки неуязвимости для более плавного игрового процесса.
- Анимация NPC: улучшена для более плавной графики.
- Контроллер: Добавлена новая предустановленная схема управления.
- Головоломки и мини-игры: Сложность изменена для улучшения игрового процесса.
- Вставные сцены и титры: Теперь их можно пропустить в любой момент.
- Очки навыков: Увеличено до 3 очков за разблокировку нового оружия.
- Оптимизация выпадения божественного золота: Игроки могут получить больше божественного золота в режимах «Сложный», «Кошмар» и «Распределённое измерение».
- Сложность босса: Изменена для режимов «Обычный», «Сложный» и «Кошмар».
- Визуальные эффекты навыков и босса: Оптимизированы визуальные эффекты для большей чёткости и выразительности.
- Снаряжение: Скорректировано время появления предметов, продаваемых торговцем оружием.
Исправления для ПК
- Устранены проблемы с производительностью, частотой кадров и задержками, затрагивающие некоторые версии Windows.
побегал пару-тройку часов..и удалил..((
Игра на редкостью странная в плане сюжета ( я про начало, как будто там чего-то нехватает ) Графика местами хороша, а местами, как будто сделано любителями без опыта... оптимизация ужас ( но не на уровне мафии ) боевка скучная и душная. Короче, зря купил, но пройду рас уже купил...