Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.1 147 оценок

Lost Soul Aside получила обновление от 5 сентября с десятком улучшений и исправлений

Разработчики экшена Lost Soul Aside из Ultizero Games объявили, что новый патч уже доступен для PS5 и ПК. Он исправляет ряд проблем и вносит оптимизации в игровой процесс для улучшения геймплейного опыта.

PS5 и ПК – Исправление ошибок

  • Исправлена ​​редкая ошибка, препятствовавшая открытию меню улучшений. Новый файл сохранения не требуется — меню автоматически откроется после установки обновления.

PS5 и ПК – Оптимизация игрового процесса

  • Навыки двуручного меча: скорректирована механика атак и улучшена отзывчивость.
  • Автосохранение: улучшена логика в главе 4.
  • Kaser Roll: скорректированы рамки неуязвимости для более плавного игрового процесса.
  • Анимация NPC: улучшена для более плавной графики.
  • Контроллер: Добавлена ​​новая предустановленная схема управления.
  • Головоломки и мини-игры: Сложность изменена для улучшения игрового процесса.
  • Вставные сцены и титры: Теперь их можно пропустить в любой момент.
  • Очки навыков: Увеличено до 3 очков за разблокировку нового оружия.
  • Оптимизация выпадения божественного золота: Игроки могут получить больше божественного золота в режимах «Сложный», «Кошмар» и «Распределённое измерение».
  • Сложность босса: Изменена для режимов «Обычный», «Сложный» и «Кошмар».
  • Визуальные эффекты навыков и босса: Оптимизированы визуальные эффекты для большей чёткости и выразительности.
  • Снаряжение: Скорректировано время появления предметов, продаваемых торговцем оружием.

Исправления для ПК

  • Устранены проблемы с производительностью, частотой кадров и задержками, затрагивающие некоторые версии Windows.
Комментарии: 2
Вадим Якимов

побегал пару-тройку часов..и удалил..((

Neko-Aheron

Игра на редкостью странная в плане сюжета ( я про начало, как будто там чего-то нехватает ) Графика местами хороша, а местами, как будто сделано любителями без опыта... оптимизация ужас ( но не на уровне мафии ) боевка скучная и душная. Короче, зря купил, но пройду рас уже купил...

