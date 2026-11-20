Компания PlayStation Publishing запустила новую масштабную скидочную кампанию на приключенческий ролевой экшен Lost Soul Aside от студии Ultizero Games в цифровом магазине Steam.

Согласно информации Steam, скидка на игру в рамках текущей распродажи достигла внушительных 67%, что стало новым рекордным показателем с момента её выхода. Предыдущая скидка составляла 33%, поэтому теперь её размер увеличился более чем вдвое. Столь существенное снижение стало особенно заметным на фоне предыдущих предложений.

Акция распространяется как на стандартную версию Lost Soul Aside, так и на расширенное издание Digital Deluxe Edition. Последнее включает дополнительные косметические предметы для оружия, эксклюзивный облик Эйрена, внутриигровые аксессуары, цифровой саундтрек и альбом с иллюстрациями. Оба издания получили одинаковую скидку 67%.

Lost Soul Aside представляет собой динамичный ролевой экшен от третьего лица, выпущенный 28 августа 2025 года. В центре истории находится Кейсер, который отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою младшую сестру Луизу и защитить человечество от загадочных захватчиков из других измерений. Игра предлагает зрелищные сражения, переключение между различными видами оружия, сложные комбинации атак и масштабные битвы с боссами.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 1 декабря.