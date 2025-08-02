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Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.3 102 оценки

Новый трейлер Lost Soul Aside показал смертоносное оружие и зрелищный бой

butcher69 butcher69

До релиза Lost Soul Aside осталось совсем немного — игра выходит уже 29 августа на PC и PS5, а разработчики из Ultizero Games при поддержке Sony Interactive Entertainment решили подогреть интерес игроков новым геймплейным трейлером. В центре внимания — арсенал оружия, которое предстоит освоить в этом динамичном боевом приключении, вдохновлённом Devil May Cry.

Видео демонстрирует сразу несколько видов клинков, каждый из которых предлагает свой стиль ведения боя:

  • Классические мечи — быстрые удары, энергетические дуги и высокая мобильность;
  • Тяжёлые клинки — мощные атаки, разрывающие землю и наносящие урон по площади;
  • Парные лезвия — стремительные вихри ударов и электрические разряды;
  • Косы — идеальны для контроля толпы, позволяют поражать сразу нескольких противников, оставаясь в движении.

Игрокам обещают полную свободу в бою: можно менять оружие на лету, комбинировать удары и тактически адаптироваться к поведению врагов. Момент переключения сопровождается эффектом замедления времени, открывая простор для сложных и зрелищных комбинаций.

Lost Soul Aside не просто завораживает визуально — игра ставит акцент на глубокой боевой системе, которая потребует времени на освоение, но подарит массу удовольствия поклонникам стильного экшена.

17
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Grognac

унылое слэшерное гуано для улиток)) пустота и модельки врагов из прошлого))) Wuchang: Fallen Feathers в миллион раз лучше

1
WerGC

так себе

1
Pastoral
Кирилл Ренкевич

Зачем ты это скинул? если в Steam можно глянуть