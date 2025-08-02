Новый трейлер Lost Soul Aside показал смертоносное оружие и зрелищный бой

До релиза Lost Soul Aside осталось совсем немного — игра выходит уже 29 августа на PC и PS5, а разработчики из Ultizero Games при поддержке Sony Interactive Entertainment решили подогреть интерес игроков новым геймплейным трейлером. В центре внимания — арсенал оружия, которое предстоит освоить в этом динамичном боевом приключении, вдохновлённом Devil May Cry.

Видео демонстрирует сразу несколько видов клинков, каждый из которых предлагает свой стиль ведения боя:

Классические мечи — быстрые удары, энергетические дуги и высокая мобильность;

Тяжёлые клинки — мощные атаки, разрывающие землю и наносящие урон по площади;

Парные лезвия — стремительные вихри ударов и электрические разряды;

Косы — идеальны для контроля толпы, позволяют поражать сразу нескольких противников, оставаясь в движении.

Игрокам обещают полную свободу в бою: можно менять оружие на лету, комбинировать удары и тактически адаптироваться к поведению врагов. Момент переключения сопровождается эффектом замедления времени, открывая простор для сложных и зрелищных комбинаций.

Lost Soul Aside не просто завораживает визуально — игра ставит акцент на глубокой боевой системе, которая потребует времени на освоение, но подарит массу удовольствия поклонникам стильного экшена.