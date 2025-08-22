Новый трейлер Lost Soul Aside посвятили техническим улучшениям для PlayStation 5 Pro и ПК-версии

Ultizero Games и Sony Interactive Entertainment раскрыли свежие подробности о Lost Soul Aside — ролевом экшене, который долгие годы оставался одной из самых ожидаемых игр китайской инициативы China Hero Project. Вместе с датой релиза разработчики поделились дневником «A Hero’s Journey» и рассказали о технических улучшениях для PlayStation 5 Pro и ПК-версии.

Создатель игры Ян Бин напомнил, что проект начинался как одиночный прототип, сделанный на энтузиазме, а сегодня это полноценная RPG с масштабным миром, динамичными боями и впечатляющей картинкой. В новом видео команда Ultizero Games показывает закулисье разработки — от вдохновения и трудностей до того, как формировалась каждая анимация, комбо и бой с боссом.

Версия для PlayStation 5 Pro предложит динамическое 4K, улучшенные отражения и глобальное освещение с трассировкой лучей. Игроки получат более качественные текстуры, проработанные эффекты частиц, ускоренные загрузки и стабильный FPS, что особенно важно в динамичных боях.

ПК-версия предложит ряд эксклюзивных возможностей: полную поддержку контроллера DualSense через USB-C, графику в 4K с HDR и мульти-мониторным режимом, трассировку лучей для теней и отражений, оптимизированную с помощью DLSS 4, FSR и Frame Generation. Кроме того, будет доступна синхронизация трофеев между PlayStation и ПК.

Минимальные требования включают GTX 1060 и 16 ГБ оперативной памяти, а для ультра-настроек с трассировкой лучей рекомендуется RTX 5070 Ti.

История Lost Soul Aside вдохновляет не меньше самой игры: начавшись как амбициозная мечта одного разработчика, проект превратился в масштабное приключение с поддержкой Sony и международным релизом.

Выход игры состоится 29 августа на PlayStation 5, а также в Steam и Epic Games Store.