Новый трейлер Lost Soul Aside представляет великолепные локации и подтверждает поддержку DLSS 4 и трассировки лучей

Новый трейлер долгожданной экшен-RPG Lost Soul Aside от Ultizero Games подтверждает поддержку DLSS 4 с многокадровой генерацией и трассировкой лучей, а также демонстрирует несколько великолепных локаций.
Конечно, есть и боевые сцены, которые подчёркивают преимущества высокой частоты кадров. Nvidia утверждает, что многокадровая генерация на видеокартах серии RTX 50 обеспечит до пяти раз больше кадров. В то же время, пользователи серии RTX 40 могут рассчитывать на удвоение этого показателя при обычной генерации кадров. Также будут доступны функции суперразрешение и Reflex для дальнейших улучшений.
Lost Soul Aside выходит 29 августа на PS5 и ПК.
Вообще не понимаю смысл от 400 кадров, 60-120 это потолок должен быть, хотя с нынешними портами можно забыть даже о 60 кадров в нативе.
Он есть, и он большой, а ты со своим хламом и не представишь. Посиди на 120+ ,тебе 60 покажется тормозной как 25-30
Иди прими таблетки уже, с аниме на аве в стиме всё уже с тобой понятно.
Не с аниме а с Кли
Больше лучей, на горизонте уже зарево )
Опять хрень-дженирейшн