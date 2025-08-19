Новый трейлер Lost Soul Aside представляет великолепные локации и подтверждает поддержку DLSS 4 и трассировки лучей

Новый трейлер долгожданной экшен-RPG Lost Soul Aside от Ultizero Games подтверждает поддержку DLSS 4 с многокадровой генерацией и трассировкой лучей, а также демонстрирует несколько великолепных локаций.

Конечно, есть и боевые сцены, которые подчёркивают преимущества высокой частоты кадров. Nvidia утверждает, что многокадровая генерация на видеокартах серии RTX 50 обеспечит до пяти раз больше кадров. В то же время, пользователи серии RTX 40 могут рассчитывать на удвоение этого показателя при обычной генерации кадров. Также будут доступны функции суперразрешение и Reflex для дальнейших улучшений.

Lost Soul Aside выходит 29 августа на PS5 и ПК.