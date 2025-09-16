Обновление 1.008 для Lost Soul Aside исправляет критические ошибки и улучшает баланс боя

Игра Lost Soul Aside получила новое обновление — патч 1.008, который исправляет ряд важных ошибок и оптимизирует игровой процесс как на PlayStation 5, так и на ПК. Обновление устраняет ряд проблем в нескольких главах, включая проблемы с заставками, позиционированием персонажей и сбоями отображения, обеспечивая более плавный игровой процесс.

Помимо исправлений, патч также направлен на доработку боевой механики. Были внесены изменения в баланс оружия, триггеры диалогов и характеристики некоторых врагов, что делает игровой процесс более продуманным и увлекательным. Игроки на ПК также могут рассчитывать на повышение стабильности игры благодаря целенаправленному улучшению производительности для некоторых процессоров.

Полное описание патча

PS5 и ПК — Исправления ошибок

Исправлена ​​ошибка в главе 4: Измерение Энтропы на уровне сложности «Кошмар», из-за которой некоторые механики могли срабатывать некорректно во время битвы с определённым боссом.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой загрузка сохранения в определённых местах главы 1: Измерение Хронокора могла приводить к падению Кейзера с карты.

Исправлена ​​ошибка в главе 4: Шахты Редстоуна, из-за которой положение Кейзера могло значительно меняться после кат-сцены.

Исправлена ​​ошибка в главе 2: Бесплодные земли Скайкреста, из-за которой волосы и очки Гетии могли отображаться некорректно в некоторых сценах.

PS5 и ПК — Оптимизация игрового процесса

Скорректированы значения урона от «Шестолюбивого меча», что улучшило боевой опыт.

Оптимизирована частота срабатывания диалога свободной речи на Арене для улучшения игрового процесса.

Скорректированы характеристики урона Дрого для улучшения игрового баланса.

Скорректировано временное окно для «Взрывного преследования» двуручного меча, что улучшило боевой опыт.

Исправление для ПК

Исправлена ​​проблема с производительностью, возникавшая на некоторых процессорах.

Lost Soul Aside вышла на PlayStation 5 и ПК 29 августа 2025 года.