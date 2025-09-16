Обновление 1.008 для Lost Soul Aside исправляет критические ошибки и улучшает баланс боя

Игра Lost Soul Aside получила новое обновление — патч 1.008, который исправляет ряд важных ошибок и оптимизирует игровой процесс как на PlayStation 5, так и на ПК. Обновление устраняет ряд проблем в нескольких главах, включая проблемы с заставками, позиционированием персонажей и сбоями отображения, обеспечивая более плавный игровой процесс.
Помимо исправлений, патч также направлен на доработку боевой механики. Были внесены изменения в баланс оружия, триггеры диалогов и характеристики некоторых врагов, что делает игровой процесс более продуманным и увлекательным. Игроки на ПК также могут рассчитывать на повышение стабильности игры благодаря целенаправленному улучшению производительности для некоторых процессоров.
Полное описание патча
PS5 и ПК — Исправления ошибок
- Исправлена ошибка в главе 4: Измерение Энтропы на уровне сложности «Кошмар», из-за которой некоторые механики могли срабатывать некорректно во время битвы с определённым боссом.
- Исправлена ошибка, из-за которой загрузка сохранения в определённых местах главы 1: Измерение Хронокора могла приводить к падению Кейзера с карты.
- Исправлена ошибка в главе 4: Шахты Редстоуна, из-за которой положение Кейзера могло значительно меняться после кат-сцены.
- Исправлена ошибка в главе 2: Бесплодные земли Скайкреста, из-за которой волосы и очки Гетии могли отображаться некорректно в некоторых сценах.
PS5 и ПК — Оптимизация игрового процесса
- Скорректированы значения урона от «Шестолюбивого меча», что улучшило боевой опыт.
- Оптимизирована частота срабатывания диалога свободной речи на Арене для улучшения игрового процесса.
- Скорректированы характеристики урона Дрого для улучшения игрового баланса.
- Скорректировано временное окно для «Взрывного преследования» двуручного меча, что улучшило боевой опыт.
Исправление для ПК
- Исправлена проблема с производительностью, возникавшая на некоторых процессорах.
Lost Soul Aside вышла на PlayStation 5 и ПК 29 августа 2025 года.
Уже прошёл, багов не было игра проходится за 20 часов