Патч 1.011 для Lost Soul Aside исправляет ошибки, оптимизирует и улучшает погружение в игру

Компания Ultizero Games выпустила патч 1.011 для Lost Soul Aside, который исправляет ряд ошибок и оптимизирует игру в этом ролевом боевике. Обновление уже доступно на ПК, а версия для PlayStation 5 выйдет завтра. Среди исправлений — проблемы с открытием трофеев, несоответствие наград на разных уровнях сложности, проблемы с коллизией в нескольких локациях и редкий сбой, связанный с загрузкой противников. Игроков также ожидает повышение стабильности и более плавное прохождение игры по разнообразным игровым локациям.

Что касается оптимизации, патч улучшает погружение в игру благодаря синхронизации губ во время разговоров с окружающим миром, улучшенным эффектам окружающей среды и корректировкам сражений с боссами. Также был реализован ряд улучшений, повышающих качество игры, таких как расширенные предложения торговцев и улучшенное взаимодействие с NPC. Игроки ПК получат дополнительные исправления, направленные на решение проблем совместимости с широкоэкранными устройствами, выравнивания пользовательского интерфейса и сверхширокого ввода мыши.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.