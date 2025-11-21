Патч Lost Soul Aside 1.101 добавляет улучшения боевой системы и важные исправления для PS5 и ПК

Последнее обновление для Lost Soul Aside вносит ряд улучшений, направленных на повышение общего качества игрового процесса. Патч улучшает боевую механику двуручного меча, добавляя новые комбо-переходы, повышает точность взаимодействия с функцией «Всплеск Пустоты» и улучшает ряд звуковых элементов для усиления погружения в бой. Эти изменения направлены на обеспечение более плавного и отзывчивого игрового процесса как на PS5, так и на ПК.

Помимо повышения производительности, патч 1.101 исправляет многочисленные ошибки, влияющие на боевые навыки, отзывчивость контроллера, столкновения с окружением и звуковое поведение монстров. Игроки на ПК также получат целевые исправления, устраняющие проблемы с сохранениями, потерянными записями испытаний и поворотом камеры во время определённых сюжетных событий. Обновление демонстрирует постоянную поддержку со стороны команды разработчиков, которые продолжают совершенствовать игру.