По словам инсайдера, выход Lost Soul Aside, скорее всего, снова будет отложен

Среди долгожданных Souls-like игр, Lost Soul Aside — одна из тех, что покорили многих геймеров.

Впервые анонсированная несколько лет назад в рамках проекта PlayStation China Hero Project, игра за эти годы значительно разрослась. Это также означает, что её релиз откладывался бесчисленное количество раз, и инсайдер предсказывает, что очередная задержка не за горами. Ранее в этом году дата выхода игры была назначена на 30 мая, но позже ее перенесли на 29 августа.

Как отмечает инсайдер Detective Seeds, внутренние взаимодействия в PlayStation позволяют предположить, что игра не успеет выйти в августе.

По словам инсайдера, есть определённая причина, по которой он верит в это. Хотя он не стал вдаваться в подробности, похоже, что Lost Soul Aside ещё не готов к релизу.

Для справки, PlayStation подтвердила свое участие в China Joy 2025. Мероприятие пройдет с 1 по 4 августа и, скорее всего, будет включать в себя новый трейлер или геймплейные кадры Lost Soul Aside.

Это событие исторически оказалось очень важным для игры, поэтому инсайдер полагает, что о переносе даты релиза может быть объявлено во время или после него. Если информация окажется правдой, то релиз игры будет отложен дважды за два месяца.

Как упоминалось ранее, дата запуска 29 августа была объявлена в апреле, так что это будет вторая серьезная задержка выхода игры в 2025 году. Однако, учитывая, что Lost Soul Aside была впервые анонсирована разработчиком Бин Янгом почти десять лет назад, фанаты вряд ли будут против подождать еще немного.

Lost Soul Aside обещает игрокам захватывающее сочетание фэнтези и экшена. Во многих отношениях эта игра, похоже, заполняет пробел, оставленный такими неактуальными проектами, как Devil May Cry.

Учитывая, что в этом году также вернутся такие игры, как Ninja Gaiden, Lost Soul Aside станет лишь одной из многих высококачественных игр в жанре экшен, которыми поклонники смогут насладиться совсем скоро.