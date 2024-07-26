Посетителям выставки Chinajoy 2024 показали новый геймплей экшена Lost Soul Aside

Сейчас проходит выставка Chinajoy 2024, в рамках которой PlayStation демонстрирует различные новые игры, выходящие на PS5 и не только. Одним из самых масштабных проектов компании является Lost Soul Aside, который давно пора было выпустить. Теперь мы снова можем увидеть его в действии.

Новая презентация предлагает почти десять минут боя, демонстрируя нового босса и даже новое оружие.

Геймплейное видео явно на китайском языке, поэтому сложно понять, что говорится во время различных игровых сцен. Кроме того качество записи весьма плохое, поэтому не стоит оценивать игру по графическим деталям, а сосредоточиться на темпе боев и способностях персонажей.

Напомним, что Lost Soul Aside - это экшен, который был представлен Янг Бингом около десяти лет назад. Работа была вдохновлена Final Fantasy 15 и Devil May Cry, но изначально была лишь небольшим концептуальным продуктом в руках одного разработчика. Эстетика и качество графики впечатлили фанатов, и Sony заключила с создателем сделку о поддержке проекта, получив таким образом эксклюзивность.

Теперь работа находится в разработке с полноценной командой. На данный момент нет никаких сведений о дате выхода, но мы надеемся, что официальный анонс не заставит себя долго ждать.