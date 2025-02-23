Раскрыты требования к ПК для Lost Soul Aside, требуется 80 ГБ места для установки

Для игры в жанре hack-and-slash от Ultizero Games требуется GeForce RTX 5070 Ti для запуска на настройках Ultra с включенной трассировкой лучей.
На официальном сайте PlayStation указаны необходимые характеристики для запуска игры в минимальном, рекомендуемом и высоком качестве. Также можно узнать, какие требования нужны для активации функции трассировки лучей и установки качества Ultra.
Minimum
- GPU: NVIDIA GTX 1060 or AMD RX 5500 XT
- CPU: Intel Core i5-10400 or AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Storage: 80 GB SSD
Recommended
- GPU: NVIDIA RTX 2060 or AMD RX 5700 XT
- CPU: Intel i5-10400 or AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Storage: 80 GB SSD
High
- GPU: NVIDIA RTX 3070 or AMD RX 6800 XT
- CPU: Intel i7-11700 or AMD Ryzen 7 5700X
- RAM: 16 GB
- OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Storage: 80 GB SSD
High – Ray Tracing on
- GPU: NVIDIA RTX 4080s or AMD RX 7900 XT
- CPU: Intel i7-11700 or AMD Ryzen 7 5700X
- RAM: 16 GB
- OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Storage: 80 GB SSD
Ultra – Ray Tracing on
- GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti
- CPU: Intel i7-13700K or AMD Ryzen 7 7800X
- RAM: 16 GB
- OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
- Storage: 80 GB SSD
Lost Soul Aside выйдет 30 мая и будет доступна для PlayStation 5 и ПК.
с какого для выских требований требуется 4080(при чем еще и super) а для ультра 5070- пошел маркетинг что ли?
непонятно что за игра вообще
стим пишет похоже на бога войны
еще и цена дороже ккд2
там еще и псн привязка
Китайский соулслайк, который аннонсировали еще в 2014 году. Выглядит как очередной проходняк.
не, отменили же псн привязку и плашки нет в стиме
Какой соулслайк? Это обычный слешер, который косил под 15ю финалку
уу спасибо
выкидываем из списка желаемого тогда
Это Forspoken курильщика))))
В общем стандартные системки для девятого поколения, намана.
Ultra – Ray Tracing on
GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti
CPU: Intel i7-13700K or AMD Ryzen 7 7800X
перфект - ещё карты не отгримели а уже в требованиях,как я и говорил к концу года 50 серия в минималках будет, при том даже не 5050 требуют а аж 5070 ти.
так минималка же есть для кто не хочет переходить
GPU: NVIDIA GTX 1060 or AMD RX 5500 XT
всех заставят перейти на карты от 2000 и выше это к концу года возможно да
но чтобы 5000 серию в минималки слишком жестко
Да так же и с 40 было)
парашей запахло
Зато ОЗУ 16гб)))
Но надеюсь моя 4090 может что показать, на ровне с 5070ти