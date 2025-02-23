Раскрыты требования к ПК для Lost Soul Aside, требуется 80 ГБ места для установки

Для игры в жанре hack-and-slash от Ultizero Games требуется GeForce RTX 5070 Ti для запуска на настройках Ultra с включенной трассировкой лучей.

На официальном сайте PlayStation указаны необходимые характеристики для запуска игры в минимальном, рекомендуемом и высоком качестве. Также можно узнать, какие требования нужны для активации функции трассировки лучей и установки качества Ultra.

Minimum

GPU: NVIDIA GTX 1060 or AMD RX 5500 XT

CPU: Intel Core i5-10400 or AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11

Storage: 80 GB SSD

Recommended

GPU: NVIDIA RTX 2060 or AMD RX 5700 XT

CPU: Intel i5-10400 or AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB

OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11

Storage: 80 GB SSD

High

GPU: NVIDIA RTX 3070 or AMD RX 6800 XT

CPU: Intel i7-11700 or AMD Ryzen 7 5700X

RAM: 16 GB

OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11

Storage: 80 GB SSD

High – Ray Tracing on

GPU: NVIDIA RTX 4080s or AMD RX 7900 XT

CPU: Intel i7-11700 or AMD Ryzen 7 5700X

RAM: 16 GB

OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11

Storage: 80 GB SSD

Ultra – Ray Tracing on

GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti

CPU: Intel i7-13700K or AMD Ryzen 7 7800X

RAM: 16 GB

OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11

Storage: 80 GB SSD

Lost Soul Aside выйдет 30 мая и будет доступна для PlayStation 5 и ПК.