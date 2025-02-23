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Lost Soul Aside 30.05.2025
Экшен, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.3 92 оценки

Раскрыты требования к ПК для Lost Soul Aside, требуется 80 ГБ места для установки

Serious Ash
Новости

Для игры в жанре hack-and-slash от Ultizero Games требуется GeForce RTX 5070 Ti для запуска на настройках Ultra с включенной трассировкой лучей.

На официальном сайте PlayStation указаны необходимые характеристики для запуска игры в минимальном, рекомендуемом и высоком качестве. Также можно узнать, какие требования нужны для активации функции трассировки лучей и установки качества Ultra.

Minimum

  • GPU: NVIDIA GTX 1060 or AMD RX 5500 XT
  • CPU: Intel Core i5-10400 or AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16 GB
  • OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
  • Storage: 80 GB SSD

Recommended

  • GPU: NVIDIA RTX 2060 or AMD RX 5700 XT
  • CPU: Intel i5-10400 or AMD Ryzen 5 3600
  • RAM: 16 GB
  • OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
  • Storage: 80 GB SSD

High

  • GPU: NVIDIA RTX 3070 or AMD RX 6800 XT
  • CPU: Intel i7-11700 or AMD Ryzen 7 5700X
  • RAM: 16 GB
  • OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
  • Storage: 80 GB SSD

High – Ray Tracing on

  • GPU: NVIDIA RTX 4080s or AMD RX 7900 XT
  • CPU: Intel i7-11700 or AMD Ryzen 7 5700X
  • RAM: 16 GB
  • OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
  • Storage: 80 GB SSD

Ultra – Ray Tracing on

  • GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti
  • CPU: Intel i7-13700K or AMD Ryzen 7 7800X
  • RAM: 16 GB
  • OS: 64-bit Windows 10 / Windows 11
  • Storage: 80 GB SSD

Lost Soul Aside выйдет 30 мая и будет доступна для PlayStation 5 и ПК.

7
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
V1RuS.pr||0

с какого для выских требований требуется 4080(при чем еще и super) а для ультра 5070- пошел маркетинг что ли?

3
My life is a game

непонятно что за игра вообще
стим пишет похоже на бога войны
еще и цена дороже ккд2

0
r23dom

там еще и псн привязка

0
ГАЗ-М20

Китайский соулслайк, который аннонсировали еще в 2014 году. Выглядит как очередной проходняк.

0
My life is a game r23dom

не, отменили же псн привязку и плашки нет в стиме

0
caliskan ГАЗ-М20

Какой соулслайк? Это обычный слешер, который косил под 15ю финалку

4
My life is a game ГАЗ-М20

уу спасибо
выкидываем из списка желаемого тогда

0
Grognac

Это Forspoken курильщика))))

0
xel32

В общем стандартные системки для девятого поколения, намана.

0
jax baron

Ultra – Ray Tracing on

GPU: NVIDIA RTX 5070 Ti

CPU: Intel i7-13700K or AMD Ryzen 7 7800X

перфект - ещё карты не отгримели а уже в требованиях,как я и говорил к концу года 50 серия в минималках будет, при том даже не 5050 требуют а аж 5070 ти.

-1
My life is a game

так минималка же есть для кто не хочет переходить
GPU: NVIDIA GTX 1060 or AMD RX 5500 XT

всех заставят перейти на карты от 2000 и выше это к концу года возможно да
но чтобы 5000 серию в минималки слишком жестко

2
Goodvini

Да так же и с 40 было)

0
Темный-Властелин

парашей запахло

-1
ilya6969

Зато ОЗУ 16гб)))

Но надеюсь моя 4090 может что показать, на ровне с 5070ти

-1