Разработчик-одиночка напомнил о своем амбициозном слэшере Lost Soul Aside

Китайский разработчик Ян Бинг еще в 2016 году представил зрелищный слэшер Lost Soul Aside с кинематографичной графикой и уникальной боевой системой. Работа над этим амбициозным проектом продолжалась все эти восемь лет лишь одним человеком. Кажется, уже в этом году автор наконец-то будет готов озвучить дату релиза.

После продолжительного затишья вокруг Lost Soul Aside на связь вышел лично разработчик-одиночка. Ян Бинг напомнил, что активно продолжает заниматься разработкой игры. Судя по всему, создание слэшера подходит к своему логическому завершению и совсем скоро мы узнаем больше конкретных деталей о самой игре и ее дате релиза.

Разработчик в социальных сетях отметил, что изданием игры будет заниматься игровое подразделение PlayStation в рамках проекта China Hero Project. Он обещает подробнее рассказать о Lost Soul Aside уже в этом году. Учитывая слухи о презентации PlayStation, игра вполне может появиться на трансляции, где и будет анонсирована её дата релиза.