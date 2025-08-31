Разработчики Lost Soul Aside обещают оптимизацию и будущие обновления, основанные на отзывах игроков

Разработчики Lost Soul Aside, Ultizero Games, пообещали фанатам, что выйдут новые обновления, призванные исправить проблемы с запуском игры. В сообщении на X студия признала наличие проблем и заявила, что работает над улучшениями.

Мы прислушиваемся к пожеланиям и работаем над улучшением звука боя, улучшенной поддержкой геймпадов и более плавным развитием на ранних этапах. Обновления скоро появятся, и мы планируем больше оптимизаций. Мы вместе в этом приключении!

Это сообщение появилось после того, как команда уже извинилась за проблемы с игровыми кат-сценами. Они объяснили, что некоторые кат-сцены представляют собой пререндеренные 4K-видеоролики с частотой 30 кадров в секунду, из-за чего они могут подтормаживать. Они пообещали исправить это для улучшения игрового процесса.

С момента выхода 29 августа Lost Soul Aside столкнулась с множеством технических жалоб от игроков как на PlayStation 5, так и на ПК. В Steam игра получила смешанные отзывы, многие жаловались на нестабильную частоту кадров и подтормаживания. Функция трассировки лучей, в частности, стала одним из основных источников проблем, и многие игроки рекомендовали её полностью отключить.

Помимо технических проблем, критике подверглись и некоторые дизайнерские решения игры. Игроки отмечали неловкое движение, странную камеру и невидимые стены, затрудняющие исследование. К сожалению, эти проблемы затмили классную кинематографическую боевую систему и амбициозный стиль игры, которые были отмечены в годы, предшествовавшие её релизу.