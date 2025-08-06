Разработка Lost Soul Aside завершена - игра ушла "на золото" и выйдет 29 августа

Недавно ходили слухи о том, что выход экшен-игры Lost Soul Aside может быть снова отложен. Однако, разработчики недавно подтвердили, что это не так, и разработка официально завершена.
Сегодня студия объявила, что Lost Soul Aside официально получила золотой статус, что означает завершение основной разработки. Теперь осталось только подготовить всё к запуску и нанести последние штрихи, такие как традиционный патч первого дня.
Спасибо за долгое ожидание! Разработка всех материалов для Lost Soul Aside завершена, и игра поступит в продажу 29 августа 2025 года, как и планировалось!
Приключение Казира и Арены вот-вот начнётся — таинственные силы и неизведанные истины ждут вас, чтобы исследовать их и раскрыть. В настоящее время команда усердно работает над финальной оптимизацией и тестированием, чтобы обеспечить максимально плавный игровой процесс.
Благодарим всех за ваше нетерпение и доверие. Увидимся 29 августа, чтобы отправиться в путешествие, полное предназначения!
Выход Lost Soul Aside запланирован на ПК и PlayStation 5.
Ну ждем. Наконец то не очередной соулс лайк, а обычный слешер
меня всё не отпукает - всё кажеться что это соус лайк - я чё то ни мини карты ни где не вижу ни точки задания - вот прям как раз как все 90% соуслайков
Последний геймплей ролик с China Joy 2025 смотри, где он с боссом дерется. Там есть мини карта
Денуво только не ставьте, мы все прекрасно помним, какой с Денуво была Injustice 2, и какой она стала без неё! 😂
Предзаказ оформлен, жду с кайфом эту игру, игра однозначно будет хорошей 7.5-8/10
игра от одного человека да я ее очень сильно жду
У этой игры довольно дороговатый ценник. Я думаю, что лучше воздержусь от её предзаказа и дождусь отзывов и обзоров. Если игра окажется достойной, то можно будет и купить.
А пока, пожалуй, не стоит тратить на неё деньги.