Разработка Lost Soul Aside завершена - игра ушла "на золото" и выйдет 29 августа

Недавно ходили слухи о том, что выход экшен-игры Lost Soul Aside может быть снова отложен. Однако, разработчики недавно подтвердили, что это не так, и разработка официально завершена.

Сегодня студия объявила, что Lost Soul Aside официально получила золотой статус, что означает завершение основной разработки. Теперь осталось только подготовить всё к запуску и нанести последние штрихи, такие как традиционный патч первого дня.

Спасибо за долгое ожидание! Разработка всех материалов для Lost Soul Aside завершена, и игра поступит в продажу 29 августа 2025 года, как и планировалось!



Приключение Казира и Арены вот-вот начнётся — таинственные силы и неизведанные истины ждут вас, чтобы исследовать их и раскрыть. В настоящее время команда усердно работает над финальной оптимизацией и тестированием, чтобы обеспечить максимально плавный игровой процесс.



Благодарим всех за ваше нетерпение и доверие. Увидимся 29 августа, чтобы отправиться в путешествие, полное предназначения!

Выход Lost Soul Aside запланирован на ПК и PlayStation 5.