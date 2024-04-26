Релиз совсем близко? Экшен Lost Soul Aside получил разрешение на продажу в Китае

Экшен Lost Soul Aside получил ISBN-разрешение в Китае. Подобные действия обычно предшествуют релизу, но, конечно, мы не можем знать, как скоро состоится релиз.

Само по себе это подтверждение было бы малозначительным, но совсем недавно основатель UltiZero Games и продюсер Lost Soul Aside Ян Бинг заявил, что "скоро появится больше информации об игре".

Если совместить ISBN-разрешение и заявление продюсера, то можно надеяться, что действительно пришло время для более конкретной информации о Lost Soul Aside. Игра находится в разработке, по сути, уже десять лет, и те, кто был заинтересован, возможно, уже немного потеряли терпение.

Остается только подождать и посмотреть, как много нового мы сможем узнать. Может быть, на PlayStation Showcase?

Lost Soul Aside была представлена Янгом Бингом, который изначально был единственным разработчиком проекта, как экшен, вдохновленное Final Fantasy 15 и Devil May Cry. Больше всего впечатлила эстетика и качество графики, что было удивительно для независимого проекта, но очевидно, что на тот момент игра была лишь концептом, не имеющим под собой никакой основы.

PlayStation подключилась к проекту, вероятно, увидев энтузиазм публики, и поддержала его, получив консольную эксклюзивность. С годами игра превратилась в более солидный экшен, и на выставке ChinaJoy 2023 мы увидели трейлер, который вы можете посмотреть вот здесь.