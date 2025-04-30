Релиз вдохновлённого Final Fantasy 15 ролевого экшена Lost Soul Aside был вновь отложен

Релиз вдохновлённого Final Fantasy XV ролевого экшена Lost Soul Aside вновь отложен. Как объявили Sony Interactive Entertainment и студия Ultizero Games, игра теперь выйдет 29 августа 2025 года вместо ранее запланированной даты 30 мая.

Разработчики объяснили перенос желанием довести проект до высокого качества, соответствующего их внутренним стандартам. Руководитель и геймдиректор студии Ян Бин отметил, что с момента анонса в 2016 году Lost Soul Aside получает положительные отзывы от игроков по всему миру.

Экшен создаётся для PC (в Steam и Epic Games Store) и PS5. Сюжет Lost Soul Aside расскажет о Кейзере — молодом герое, пытающемся спасти свою сестру и человечество от вторжения загадочных межпространственных врагов.