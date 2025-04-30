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Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.3 98 оценок

Релиз вдохновлённого Final Fantasy 15 ролевого экшена Lost Soul Aside был вновь отложен

butcher69 butcher69

Релиз вдохновлённого Final Fantasy XV ролевого экшена Lost Soul Aside вновь отложен. Как объявили Sony Interactive Entertainment и студия Ultizero Games, игра теперь выйдет 29 августа 2025 года вместо ранее запланированной даты 30 мая.

Разработчики объяснили перенос желанием довести проект до высокого качества, соответствующего их внутренним стандартам. Руководитель и геймдиректор студии Ян Бин отметил, что с момента анонса в 2016 году Lost Soul Aside получает положительные отзывы от игроков по всему миру.

Экшен создаётся для PC (в Steam и Epic Games Store) и PS5. Сюжет Lost Soul Aside расскажет о Кейзере — молодом герое, пытающемся спасти свою сестру и человечество от вторжения загадочных межпространственных врагов.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Джин Мори

Он по моему не столько финалкой вдохновлен, сколько китайскими культяпками с примесью техно-фэнтези, а из схожестей с финалкой разве что гг