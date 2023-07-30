Ролевой экшен Lost Soul Aside получил новый геймплейный трейлер ©

Во время мероприятия ChinaJoy 2023 компания-разработчик Ultizero представила новый трейлер своего грядущего экшена Lost Soul Aside, в котором игра демонстрируется с включенным RTX.

Lost Soul Aside рассказывает о приключениях Казера и его спутника дракона Арена. Казер и Арена выступают в роли учителя и ученика в различных обстоятельствах, когда они отправляются в свое приключение. В игре появится английская озвучка, а также новые персонажи, о которых пока не сообщается.

Геймплей игры ориентирован на экшен и напоминает такие игры, как Devil May Cry и Ninja Gaiden, но при этом обладает привлекательностью и стилем высокобюджетной ролевой игры. В игре множество врагов и крупных боссов, для преодоления которых игроку придется использовать способности и навыки Казера.

Lost Soul Aside находится в разработке для PlayStation 5 и ПК, запуск запланирован на начало 2024 года.