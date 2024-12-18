Ролевой экшен Lost Soul Aside выйдет в 2025 году для PlayStation 5 и ПК через Steam

Sony Interactive Entertainment и UltiZero Games подтвердили, что экшен-RPG Lost Soul Aside выйдет в 2025 году для PlayStation 5 и ПК через Steam. Игра также будет доступна в PlayStation Store.

Lost Soul Aside — это однопользовательская приключенческая RPG, в которой игроку предстоит отправиться в эпическое путешествие, чтобы спасти сестру и всё человечество от межпространственных захватчиков.

Особенности игры:

Динамичные бои. Сражайтесь с грозными врагами и огромными боссами, используя молниеносные комбо.

Сражайтесь с грозными врагами и огромными боссами, используя молниеносные комбо. Развитие персонажа. Изучайте новые способности, улучшайте своё оружие и адаптируйте стиль игры.

Изучайте новые способности, улучшайте своё оружие и адаптируйте стиль игры. Впечатляющий мир. Исследуйте богатый визуально и насыщенный событиями игровой мир.

Игра разрабатывается студией UltiZero Games, а её стиль и акцент на динамике боёв напоминают проекты вроде Devil May Cry и Final Fantasy XV.