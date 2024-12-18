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Lost Soul Aside 2025 г.
Экшен, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.3 67 оценок

Ролевой экшен Lost Soul Aside выйдет в 2025 году для PlayStation 5 и ПК через Steam

butcher69
Новости

Sony Interactive Entertainment и UltiZero Games подтвердили, что экшен-RPG Lost Soul Aside выйдет в 2025 году для PlayStation 5 и ПК через Steam. Игра также будет доступна в PlayStation Store.

Lost Soul Aside — это однопользовательская приключенческая RPG, в которой игроку предстоит отправиться в эпическое путешествие, чтобы спасти сестру и всё человечество от межпространственных захватчиков.

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Особенности игры:

  • Динамичные бои. Сражайтесь с грозными врагами и огромными боссами, используя молниеносные комбо.
  • Развитие персонажа. Изучайте новые способности, улучшайте своё оружие и адаптируйте стиль игры.
  • Впечатляющий мир. Исследуйте богатый визуально и насыщенный событиями игровой мир.

Игра разрабатывается студией UltiZero Games, а её стиль и акцент на динамике боёв напоминают проекты вроде Devil May Cry и Final Fantasy XV.

22
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Offn

ну неужели

2
BossyBat

В этой игре упоминается Сони и при этом ГГ азиатский парень? Ого..

1
Mazaxati

А это не та игра которую по приколу делал какой то азиат, там как раз тоже чужой сбоку летал...

1
Veidrd1968

Она

1
Flow_Line

Выглядит интересно , надеюсь ближе к релизу они не сделают привязку Sony , или не наложат ограничения в тех странах где нету поддержки Sony , хотелось бы думать, что они выступают для них как спонсоры , а не те кто могут наложить требования и угробить игру!

0