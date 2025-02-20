ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Lost Soul Aside 30.05.2025
Экшен, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.3 90 оценок

Sony ограничила страницу Lost Soul Aside в Steam для стран без PSN

butcher69
Новости

Sony заблокировала страницу Lost Soul Aside в Steam для стран, где нет официальной возможности создать аккаунт PlayStation Network (PSN). В их числе оказались Казахстан, Армения и Беларусь.

Lost Soul Aside разрабатывается студией Ultizero Games, но издается PlayStation Publishing LLC. Релиз Lost Soul Aside намечен на 30 мая 2025 года, а предзаказы уже открыты. Цена составляет $60 или €70 за стандартное издание.

Ранее Sony объявила, что привязка PSN станет необязательной для некоторых игр на ПК, но заблокированные проекты так и не вернулись в продажу в странах без PSN.

-14
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Vetrjak

Заманали со своей привязкой

3
CRAZY rock GAME

Это жертва для стабильной игры, в чем проблема купить аккаунт за 200 рублей

-16
Кроллег CRAZY rock GAME

В чем стабильность от привязки и почему я должен покупать игру на левый аккаунт, вместо того, чтобы играть на своём?

2
CRAZY rock GAME Кроллег

Потому что если хочешь играть в эксклюзивы то только два варианта: покупать ps5 или привязка аккаунта

-11
flaur74 CRAZY rock GAME

Есть еще третий вариант, зайти на торрент, скачать и играть )

6
CRAZY rock GAME flaur74

Тоже можно, тогда смысл ныть

-3
flaur74

Клоуны)

2
666ANUBIS666

Не учатся ничему некоторые и учится не хотят

2
Пользователь ВКонтакте

А про что эта игра и где её показывали? Судя по скрину это похоже на аниме адаптацию Перси Джексона // Дима Мирный

1
CRAZY rock GAME

Это чего то типа Forspoken

4
Пользователь ВКонтакте

На прошлой мини конфе Сони. Скорее на Финалку 15 похожа // Андрей Абрамов

1
Пользователь ВКонтакте

Опять 25 // Сергей Ульянов

1
Пользователь ВКонтакте

Ну не нужны им деньги, ну что поделать. // Александр Ковалёв

1
Комментарий удален
JohnTornton

где его создать нельзя? давай если я щас зарегаю его без проблем, то ты продашь свою мать?

-2
Пользователь ВКонтакте

Йохохо и репак с торрента. // Иван Марков

0
JohnTornton

это чё то совсем новое? я даже не слышал чё то про такую игру

0
Angel LIFE

Ну купить игру всегда успеем, а так ну зелёный магазин

0
SOLUS5678

Ничего страшного.)))

0
-zotik-

Велика потеря? Думаю нет

-1
X_O_MAX_O_X

Я в это азиатское хрючево вообще играть не буду, все они на одно лицо.

-1