Sony ограничила страницу Lost Soul Aside в Steam для стран без PSN

Sony заблокировала страницу Lost Soul Aside в Steam для стран, где нет официальной возможности создать аккаунт PlayStation Network (PSN). В их числе оказались Казахстан, Армения и Беларусь.

Lost Soul Aside разрабатывается студией Ultizero Games, но издается PlayStation Publishing LLC. Релиз Lost Soul Aside намечен на 30 мая 2025 года, а предзаказы уже открыты. Цена составляет $60 или €70 за стандартное издание.

Ранее Sony объявила, что привязка PSN станет необязательной для некоторых игр на ПК, но заблокированные проекты так и не вернулись в продажу в странах без PSN.