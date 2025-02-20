Sony ограничила страницу Lost Soul Aside в Steam для стран без PSN

Sony заблокировала страницу Lost Soul Aside в Steam для стран, где нет официальной возможности создать аккаунт PlayStation Network (PSN). В их числе оказались Казахстан, Армения и Беларусь.
Lost Soul Aside разрабатывается студией Ultizero Games, но издается PlayStation Publishing LLC. Релиз Lost Soul Aside намечен на 30 мая 2025 года, а предзаказы уже открыты. Цена составляет $60 или €70 за стандартное издание.
Ранее Sony объявила, что привязка PSN станет необязательной для некоторых игр на ПК, но заблокированные проекты так и не вернулись в продажу в странах без PSN.
Заманали со своей привязкой
Это жертва для стабильной игры, в чем проблема купить аккаунт за 200 рублей
В чем стабильность от привязки и почему я должен покупать игру на левый аккаунт, вместо того, чтобы играть на своём?
Потому что если хочешь играть в эксклюзивы то только два варианта: покупать ps5 или привязка аккаунта
Есть еще третий вариант, зайти на торрент, скачать и играть )
Тоже можно, тогда смысл ныть
Клоуны)
Не учатся ничему некоторые и учится не хотят
А про что эта игра и где её показывали? Судя по скрину это похоже на аниме адаптацию Перси Джексона // Дима Мирный
Это чего то типа Forspoken
На прошлой мини конфе Сони. Скорее на Финалку 15 похожа // Андрей Абрамов
Опять 25 // Сергей Ульянов
Ну не нужны им деньги, ну что поделать. // Александр Ковалёв
где его создать нельзя? давай если я щас зарегаю его без проблем, то ты продашь свою мать?
Йохохо и репак с торрента. // Иван Марков
это чё то совсем новое? я даже не слышал чё то про такую игру
Ну купить игру всегда успеем, а так ну зелёный магазин
Ничего страшного.)))
Велика потеря? Думаю нет
Я в это азиатское хрючево вообще играть не буду, все они на одно лицо.