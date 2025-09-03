Создатель экшена Lost Soul Aside за время разработки прошел несколько кругов ада, скандалов и облысел

Как оказалось история создания экшена Lost Soul Aside, который недавно добрался до релиза, — это практически готовый сценарий для драматического фильма или очень актуальной документалке о разработке игр. Автор идеи проекта и ключевой разработчик Янг Бинг, в недавнем интервью лично подытожил все свои 10 лет работы над "игрой мечты". Он прошел невероятный путь от восторженного энтузиаста до измотанного стрессом руководителя, потерявшего волосы, но не веру в свою мечту.

Бинг потвердил, что разработка Lost Soul Aside началась еще в далеком 2014 году когда он увидел трейлер Final Fantasy 15. С того самого дня он начала усиленно проходить курс программирования и начал проектировать мир игры. В 2016 году его прототип на Unreal Engine стал вирусным, и на него обратила внимание Sony, которая помогла основать студию UltiZero Games. Однако после яркого старта начался производственный ад.

Первый провал и перезапуск: В 2019-2020 годах команда безуспешно пыталась создать открытый мир, впустую потратив весь бюджет. В 2020-м игру пришлось полностью перезапустить с нуля.

В 2019-2020 годах команда безуспешно пыталась создать открытый мир, впустую потратив весь бюджет. В 2020-м игру пришлось полностью перезапустить с нуля. Кадровый голод: После перезапуска финансирование урезали, и студия не могла позволить себе нанять опытных разработчиков, работая в основном с новичками.

После перезапуска финансирование урезали, и студия не могла позволить себе нанять опытных разработчиков, работая в основном с новичками. Карантин и уход сотрудников: Во время пандемии разработка сильно замедлилась, многие сотрудники ушли в Tencent и NetEase, а Янг Бингу приходилось в одиночку интегрировать всю работу в игру.

Во время пандемии разработка сильно замедлилась, многие сотрудники ушли в Tencent и NetEase, а Янг Бингу приходилось в одиночку интегрировать всю работу в игру. Стресс и проблемы со здоровьем: К лету 2023 года от постоянного стресса Янг Бинг начал лысеть.

К лету 2023 года от постоянного стресса Янг Бинг начал лысеть. Скандалы и проблемы: В 2024 году Sony потребовала полностью переписать сценарий, а студия столкнулась с промышленным шпионажем — одна из сотрудниц сливала данные и дезинформацию об игре.

На финальном этапе, в 2025 году, возникли серьезные проблемы с оптимизацией на ПК из-за Unreal Engine, поэтому основной акцент был сделан на версию для PS5. Несмотря на все усилия, ПК-версия все еще страдает от проблем с производительностью. Если вы столкнулись с подобным, наш гайд по оптимальным настройкам может помочь улучшить ситуацию.

В итоге Lost Soul Aside была создана с бюджетом, составляющим лишь 20% от бюджета Black Myth: Wukong, силами маленькой и неопытной команды, как отмечает сам автор проекта. Несмотря на смешанные отзывы, сам факт выхода этой игры Бинг считает это настоящим чудом.