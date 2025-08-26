Утечка ранних копий Lost Soul Aside раскрывает первые впечатления о производительности на базовой PS5

Ранние копии Lost Soul Aside появились в сети до официального релиза, запланированного на конец этого месяца. Один из пользователей Reddit представил откровенный взгляд на то, как игра работает на базовой PlayStation 5. Игрок под ником Liamkun11 поделился как письменными впечатлениями, так и короткими видеороликами, что вызвало новую дискуссию о техническом состоянии долгожданной экшен-RPG.

По словам пользователя, игра испытывала значительные трудности в графическом режиме до выхода патча первого дня. Он отметил сильные просадки кадров, описывая игровой процесс как «вероятно, меньше 20 кадров в секунду» во время начального боя. Хотя бои в режиме производительности были описаны как плавные, визуальные компромиссы оставили заметные проблемы. Сообщается, что текстуры лиц были неудовлетворительными, а физика тела во время кат-сцен не соответствовала современным стандартам.

«Первая сцена просто охренительно странная, словно из какой-то странной корейской MMO», — написал Liamkun11. Он также добавил, что система камеры показалась необычной: она двигалась вместе с главным героем, нарушая естественный темп игры. Однако пользователь отметил, что увеличение базовой скорости движения камеры улучшило общее впечатление.

Несмотря на техническую критику, высказанную в этой ранней утечке, боевая система в режиме производительности была охарактеризована как «очень хорошая», что позволяет предположить, что её геймплейная основа будет оставаться многообещающей после официального релиза.

Выход Lost Soul Aside на PlayStation 5 и ПК запланирован на 29 августа 2025 года.