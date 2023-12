В новом ролике демонстрируются грядущие игры, созданные в рамках программы PlayStation China Hero Project

Сегодня портал Gematsu опубликовал новый видеоролик, демонстрирующий грядущие игры, созданные в рамках программы PlayStation China Hero Project.

Ролик был показан на недавнем фестивале Unreal Fest Shanghai 2023, который проходил с 30 ноября (четверг) по 1 декабря (пятница) в Shangri-La Hotel Qiantan в Шанхае. Само собой разумеется, все эти игры были созданы на движке Unreal Engine 4 или 5.

PlayStation China Hero Project - это программа поддержки местных независимых разработчиков, которую Sony Interactive Entertainment начала для местных независимых разработчиков. Среди игр, представленных в свежем трейлере, - F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch (вышедшая более двух лет назад) и несколько игр, о которых мы уже рассказывали на Wccftech, например RAN: Lost Islands.

Эта игра от Jolly Roger изначально рекламировалась как королевская битва на пиратскую тематику, но теперь на странице в Twitter она описывается как "средневековая игра на выживание с рукопашным боем".

Convallaria - еще одна игра, о которой мы впервые услышали четыре года назад, когда было подтверждено, что в ней используется технология трассировки лучей NVIDIA. Это многопользовательский онлайн-шутер от третьего лица, разрабатываемый в Loong Force. В прошлом году Sony подтвердила, что издаст игру на PlayStation 4 и PlayStation 5, а судьба версии для ПК пока неизвестна.

Самой громкой игрой, созданной в рамках программы PlayStation China Hero Project, на данный момент является Lost Soul Aside. Игра Lost Soul Aside, изначально разработанная одним человеком, Бингом Яном, находилась в разработке более пяти лет, поражая геймеров стильными боями в духе Devil May Cry и великолепным визуальным оформлением. Игроки на ПК могут быть уверены, что им удастся поиграть в эту игру, которая будет иметь визуальную трассировку лучей и поддержку NVIDIA DLSS 3.

В ролик PlayStation China Hero Project вошли и другие интересные игры: стелс-экшен Evotinction, шутер от третьего лица/хак-энд-слэш Exiledge, экшен-РПГ Daba: Land of Water Scar (от Darkstar, студии, создавшей SINNER: Sacrifice for Redemption), экшен с открытым миром The God Slayer (от Pathea Games, разработчика My Time at Portia и My Time at Sandrock) и экшен-РПГ The Winds Rising (от TiGames, команды, создавшей вышеупомянутую F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch).