Вышло обновление 1.007 для Lost Soul Aside на PS5 и ПК с улучшениями звуковых эффектов и анимации

Компания Ultizero Games объявила об обновлении экшена Lost Soul Aside на PlayStation 5 и ПК до версии 1.007. Это обновление включает в себя оптимизацию игрового процесса, улучшенные звуковые эффекты, улучшенную анимацию и исправление ошибок.

Примечания к патчу:

PS5 и ПК — Исправление ошибок

Исправлена ​​ошибка, из-за которой Веспер иногда могла вести себя ненормально во второй фазе боя.

Исправлено несколько ненормальных поведенческих ошибок или реплик Лианы при определённых условиях.

Исправлено несколько ненормальных поведенческих ошибок некоторых NPC в районе Имперской столицы — Гавани в интерлюдиях.

PS5 и ПК — Оптимизация игрового процесса

Улучшены звуковые эффекты ударов оружия и монстров.

Скорректировано расстояние срабатывания триггера для диалоговых взаимодействий для улучшения игрового процесса.

Обновлены титры.

Оптимизированы модели и анимация некоторых NPC.

Улучшена анимация приземления Касера ​​при спуске с воздуха, что упрощает прогнозирование места приземления.

Оптимизация для ПК

Боковые кнопки мыши теперь можно назначать в меню переназначения клавиш для более гибкой настройки управления.

Lost Soul Aside доступна на PlayStation 5 и ПК в Steam. Также доступна бесплатная демоверсия.