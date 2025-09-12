ЧАТ ИГРЫ
Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.2 158 оценок

Вышло обновление 1.007 для Lost Soul Aside на PS5 и ПК с улучшениями звуковых эффектов и анимации

monk70 monk70

Компания Ultizero Games объявила об обновлении экшена Lost Soul Aside на PlayStation 5 и ПК до версии 1.007. Это обновление включает в себя оптимизацию игрового процесса, улучшенные звуковые эффекты, улучшенную анимацию и исправление ошибок.

Примечания к патчу:

PS5 и ПК — Исправление ошибок

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой Веспер иногда могла вести себя ненормально во второй фазе боя.
  • Исправлено несколько ненормальных поведенческих ошибок или реплик Лианы при определённых условиях.
  • Исправлено несколько ненормальных поведенческих ошибок некоторых NPC в районе Имперской столицы — Гавани в интерлюдиях.

PS5 и ПК — Оптимизация игрового процесса

  • Улучшены звуковые эффекты ударов оружия и монстров.
  • Скорректировано расстояние срабатывания триггера для диалоговых взаимодействий для улучшения игрового процесса.
  • Обновлены титры.
  • Оптимизированы модели и анимация некоторых NPC.
  • Улучшена анимация приземления Касера ​​при спуске с воздуха, что упрощает прогнозирование места приземления.

Оптимизация для ПК

  • Боковые кнопки мыши теперь можно назначать в меню переназначения клавиш для более гибкой настройки управления.

Lost Soul Aside доступна на PlayStation 5 и ПК в Steam. Также доступна бесплатная демоверсия.

Комментарии:  2
Ваш комментарий
ArcherNero

Кто нить сталкивался с этим? Уже второй раз пытаюсь пройти и опять вылет в одном и том же месте... Гребаная снежная локация...

ViksOne

Я на прошлой версии играю вылетов не было, дошёл до библиотеки, она после снежной локации