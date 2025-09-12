Вышло обновление 1.007 для Lost Soul Aside на PS5 и ПК с улучшениями звуковых эффектов и анимации

Компания Ultizero Games объявила об обновлении экшена Lost Soul Aside на PlayStation 5 и ПК до версии 1.007. Это обновление включает в себя оптимизацию игрового процесса, улучшенные звуковые эффекты, улучшенную анимацию и исправление ошибок.
Примечания к патчу:
PS5 и ПК — Исправление ошибок
- Исправлена ошибка, из-за которой Веспер иногда могла вести себя ненормально во второй фазе боя.
- Исправлено несколько ненормальных поведенческих ошибок или реплик Лианы при определённых условиях.
- Исправлено несколько ненормальных поведенческих ошибок некоторых NPC в районе Имперской столицы — Гавани в интерлюдиях.
PS5 и ПК — Оптимизация игрового процесса
- Улучшены звуковые эффекты ударов оружия и монстров.
- Скорректировано расстояние срабатывания триггера для диалоговых взаимодействий для улучшения игрового процесса.
- Обновлены титры.
- Оптимизированы модели и анимация некоторых NPC.
- Улучшена анимация приземления Касера при спуске с воздуха, что упрощает прогнозирование места приземления.
Оптимизация для ПК
- Боковые кнопки мыши теперь можно назначать в меню переназначения клавиш для более гибкой настройки управления.
Lost Soul Aside доступна на PlayStation 5 и ПК в Steam. Также доступна бесплатная демоверсия.
Кто нить сталкивался с этим? Уже второй раз пытаюсь пройти и опять вылет в одном и том же месте... Гребаная снежная локация...
Я на прошлой версии играю вылетов не было, дошёл до библиотеки, она после снежной локации