Завтра для Lost Soul Aside выйдет масштабное обновление с режимом испытаний и новыми скинами

Официальный блог PlayStation сообщает, что уже завтра экшен-РПГ Lost Soul Aside получит крупнейшее бесплатное обновление. Разработчики из студии Ultizero Games прислушались к отзывам игроков и готовы представить масштабный патч, который добавит в игру хардкорный режим выживания и целый ряд улучшений, затрагивающих геймплей, графику и звук.

Главным нововведением станет режим "Шквал Войдракса" - бесконечная битва на 100 волн, которая проверит на прочность даже самых опытных игроков. Игрокам предстоит столкнуться с толпами обычных монстров и классическими боссами из основной игры. После каждой волны можно посетить магазин Лианы, чтобы пополнить запасы зелий, сменить аксессуары, усилить мощь Арены или приобрести новое оружие. За прохождение определенных волн впервые игроки получат "Карту Фантома", которую можно обменять у Лианы на уникальные косметические предметы для персонажа.

Помимо нового режима, обновление принесет глобальные изменения, которые затронут как новичков, так и ветеранов.

Пропуск пролога: Теперь можно сразу окунуться в бой, пропустив вступительную заставку.

Помощник в исследовании: Новый инструмент "Проводник Войдракса" укажет путь к цели или поможет решить сложную головоломку, позволяя игрокам сосредоточиться на том, что им нравится больше.

Новые костюмы и скины: В арсенале кастомизации появятся новые виды оружия, а также стильные рыцарские доспехи.

Кинематографические улучшения: Катсцены были полностью переработаны: улучшена анимация лиц, глобальное освещение и тени, а также добавлена анимация губ для голосов из окружения.

Оптимизация управления: Теперь игроки смогут настраивать управление под себя, а ключевые действия, такие как кувырок и двойной прыжок, были усовершенствованы. Анимации и отклик оружия вроде Косы и Двуручного меча были тонко настроены, что позволяет выполнять комбо практически без усилий.

Обновление для Lost Soul Aside станет бесплатным для всех владельцев игры и будет выпущено 18 ноября.