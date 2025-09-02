ЧАТ ИГРЫ
Lost Soul Aside 29.08.2025
Экшен, Адвенчура, Слэшер, Фэнтези, Открытый мир
7.1 141 оценка

Разрешение Lost Soul Aside снижено до 635p на PS5 для поддержания 60 FPS

monk70 monk70

Lost Soul Aside — это новый hack and slash, который разрабатывался более десяти лет, и несколько дней назад он наконец-то вышел на ПК и PS5, получив множество критики от игроков за проблемы с производительностью, ошибки и слабый сюжет.

YouTube-канал ElAnalistaDeBits опубликовал подробное сравнение Lost Soul Aside на ПК, базовой PS5 и PS5 Pro. Неудивительно, что оптимизация не самая лучшая.

Наихудший сценарий возникает на базовой PS5 при игре в режиме «Производительность»: для поддержания 60 FPS игра использует динамическое разрешение, которое может опускаться до 635p. На PS5 Pro в этом же режиме минимальное разрешение — 1080p.

Несмотря на динамическое разрешение, в Lost Soul Aside всё работает плавно, по крайней мере, в тех разделах, которые показаны в видео. Lost Soul Aside работает со стабильной частотой 30/60 кадров в секунду, в зависимости от выбранного режима, как на PS5, так и на PS5 Pro.

Разработчик Ultizero Games уже подтвердил, что работает над обновлениями для игры.

Комментарии: 13
barabear

Это тот самый некстген, о котором сонигои трубят постоянно?

5
NFiria
2
XpeH_B_naJIbTo
Геральт Батькович

8К гейминг

4
bobitoliboba

А вот что такое 4ку 🤣

1
Рикочико

Классика китайского игростроения.

Голубая Лагуна

Игра страдает от сильных фризов, а так же резких падений фпс до 20-15 кадров, и спустя пару секунд все стабилизируется

kotasha

Уровень пс3 достигнут(00

Сонный Джо

Next-Gen.

Евгений Кондратенко

Ахах даже на прошке околофуллхд разрешение.

NFiria

Задумали в 2015 а делать начали в 2024?

Heather123

на РС в 1080р нативное разрешение на "эпичных" полет норм, просадки бывают конечно, но в целом играемо

xmyr4ik

еще и денуво присутствует ? Или уже выложили в зеленом магазе со 100 процентной скидкой ?