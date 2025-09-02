Разрешение Lost Soul Aside снижено до 635p на PS5 для поддержания 60 FPS

Lost Soul Aside — это новый hack and slash, который разрабатывался более десяти лет, и несколько дней назад он наконец-то вышел на ПК и PS5, получив множество критики от игроков за проблемы с производительностью, ошибки и слабый сюжет.

YouTube-канал ElAnalistaDeBits опубликовал подробное сравнение Lost Soul Aside на ПК, базовой PS5 и PS5 Pro. Неудивительно, что оптимизация не самая лучшая.

Наихудший сценарий возникает на базовой PS5 при игре в режиме «Производительность»: для поддержания 60 FPS игра использует динамическое разрешение, которое может опускаться до 635p. На PS5 Pro в этом же режиме минимальное разрешение — 1080p.

Несмотря на динамическое разрешение, в Lost Soul Aside всё работает плавно, по крайней мере, в тех разделах, которые показаны в видео. Lost Soul Aside работает со стабильной частотой 30/60 кадров в секунду, в зависимости от выбранного режима, как на PS5, так и на PS5 Pro.

Разработчик Ultizero Games уже подтвердил, что работает над обновлениями для игры.