Loulan: The Cursed Sand TBA
Ролевая, Слэшер, Инди, Вид сверху, Фэнтези
Древние тайны Шёлкового пути оживают в дебютном трейлере Loulan: The Cursed Sand

butcher69 butcher69

Студия ChillyRoom, известная по мобильным хитам, представила дебютный трейлер и первые скриншоты ролевой игры Loulan: The Cursed Sand, созданной в рамках инициативы PlayStation China Hero Project. Проект выйдет на PlayStation 5 и PC (Steam, Epic Games Store), однако дата релиза пока не объявлена.

Loulan: The Cursed Sand переносит игроков на древний Шёлковый путь, где в западных землях Китая разворачивается трагическая история любви и искупления. Главный герой — изгнанный королевский гвардеец, возвращающийся в павшее королевство Лулан, чтобы найти пропавшую возлюбленную-принцессу. Однако проклятие превращает его в воина-скелета, владеющего силой песка.

Игрокам предстоит исследовать опасные руины, решать головоломки и сражаться с врагами в динамичных боях с видом сверху. Ключевая особенность игры — возможность переключаться между костной и песчаной формами, каждая из которых открывает новые стили боя и подходы к исследованию.

Разработчики обещают реалистичные сражения один против многих, напряжённые битвы с боссами и богатый, вручную созданный мир, вдохновлённый легендами древнего Лулана. Loulan: The Cursed Sand выглядит как редкий пример восточного фэнтези, где поэзия, песок и смерть сплетаются в одну судьбу.

Комментарии:  7
Evialroot

А нефигово смотртся! Этакая смесь Принца Персии и God of War с PS3

3
BluntZebulon

Юбисофт не может, Китай поможет

3
Alex40001

ну принц персии причем тут торговый маршрут так и не понятно....

1
BluntZebulon

Ну так лицензии то нет. Поэтому Принцесса Китая

1
Alex40001 BluntZebulon

там мужик...

1
BluntZebulon Alex40001

Я в курсе. Но принцесса в сюжете есть. Да и в Legend of Zelda внезапно главный герой не Зельда

1
DepressedPyrrhus

Китайский принц Персии под стероидами. Ubisoft ху..сы