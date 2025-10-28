Древние тайны Шёлкового пути оживают в дебютном трейлере Loulan: The Cursed Sand

Студия ChillyRoom, известная по мобильным хитам, представила дебютный трейлер и первые скриншоты ролевой игры Loulan: The Cursed Sand, созданной в рамках инициативы PlayStation China Hero Project. Проект выйдет на PlayStation 5 и PC (Steam, Epic Games Store), однако дата релиза пока не объявлена.

Loulan: The Cursed Sand переносит игроков на древний Шёлковый путь, где в западных землях Китая разворачивается трагическая история любви и искупления. Главный герой — изгнанный королевский гвардеец, возвращающийся в павшее королевство Лулан, чтобы найти пропавшую возлюбленную-принцессу. Однако проклятие превращает его в воина-скелета, владеющего силой песка.

Игрокам предстоит исследовать опасные руины, решать головоломки и сражаться с врагами в динамичных боях с видом сверху. Ключевая особенность игры — возможность переключаться между костной и песчаной формами, каждая из которых открывает новые стили боя и подходы к исследованию.

Разработчики обещают реалистичные сражения один против многих, напряжённые битвы с боссами и богатый, вручную созданный мир, вдохновлённый легендами древнего Лулана. Loulan: The Cursed Sand выглядит как редкий пример восточного фэнтези, где поэзия, песок и смерть сплетаются в одну судьбу.