"God of War, который я хотел бы видеть на PS5": Дэвид Яффе высказался об анонсе Loulan: The Cursed Sand

Оригинальный создатель God of War Дэвид Яффе поделился восторженными комментариями после анонса многообещающей ролевой игры Loulan: The Cursed Sand, сравнив его с той версией God of War, которую сам хотел бы увидеть на PlayStation 5. В своём видео он назвал игру «тем самым приключенческим экшеном, которого давно не хватает индустрии».

По словам Яффе, Loulan: The Cursed Sand впечатляет не только графикой, но и духом классических приключений, которые когда-то лежали в основе его собственной игры. Он отметил, что разработчики — всего 16 человек из студии ChiliRoom, ранее работавшие над такими проектами, как God of War: Ragnarok, The Last of Us Part II и Tomb Raider. По мнению дизайнера, именно их опыт помог создать проект, в котором «аркадный экшен сочетается с атмосферой загадочного путешествия».

Сеттинг Loulan вдохновлён древними археологическими находками, а игроку предстоит управлять проклятым воином, способным превращаться в песок, чтобы преодолевать препятствия и сражаться с существами из мифов. Яффе особенно подчеркнул, что игра возвращает ощущение «настоящего приключения», в отличие от современных «соулслайков», заполонивших жанр.

По мнению ветерана индустрии, Loulan: The Cursed Sand может стать первым "настоящим God of War на PS5" — не в смысле названия, а по духу, насыщенному исследованием, головоломками и кинематографическим действием.

Loulan: The Cursed Sand создаётся в рамках программы PlayStation China Hero Project и выйдет на PS5 и PC, однако дата релиза пока не объявлена.