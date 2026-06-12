Lou's Lagoon выходит 27 августа - тропическое приключение о тайне исчезновения и уютной жизни на архипелаге

Издательство Megabit и студия rokaplay совместно с разработчиком Tiny Roar объявили дату выхода Lou’s Lagoon. Уютное приключение с элементами исследования и крафта выйдет 27 августа на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC через Steam и Microsoft Store. Перед релизом на ПК уже доступна демоверсия, позволяющая познакомиться с базовыми механиками и атмосферой игры.

Lou’s Lagoon предлагает игрокам отправиться в путешествие по тропическому архипелагу Лимбо на собственном гидросамолёте. История начинается с получения сигнала бедствия от дяди Лу, после чего герой обнаруживает, что острова погружены в хаос, а сам родственник пропал при загадочных обстоятельствах. По мере продвижения игроку предстоит не только раскрывать тайну исчезновения, но и помогать местным сообществам восстанавливать свою жизнь после разрушительного шторма.

Основу игрового процесса составляет сочетание исследования, сбора ресурсов и крафта. С помощью многофункционального устройства Swirler 2000 игроки будут собирать материалы, ремонтировать здания и создавать предметы, постепенно возвращая островам процветание. Отдельное внимание уделено управлению гидросамолётом: перемещение между островами превращается в самостоятельный элемент геймплея с испытаниями и свободным полётом.

Каждый остров архипелага отличается собственной экосистемой и населением — от оживлённых городков до странных существ и ворчливых шахтёров-кристаллоискателей. Игроки смогут не только помогать жителям, но и обустраивать собственную базу, настраивать внешний вид персонажа и персонализировать свой гидросамолёт.

Разработчики подчёркивают, что Lou’s Lagoon создаётся как игра с гибким темпом прохождения: можно сосредоточиться на сюжете и тайне исчезновения дяди Лу или же просто исследовать острова, занимаясь крафтом и строительством. Такой подход вписывается в растущий тренд «уютных» приключений, где важнее атмосфера и свобода, чем давление прогресса.