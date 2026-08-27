Состоялся релиз приключенческого симулятора Lou's Lagoon на ПК и консолях

Студия Tiny Roar совместно с издательствами Megabit Publishing и rokaplay выпустила в релиз приключенческий симулятор жизни Lou's Lagoon. Проект стал доступен 27 августа 2026 года на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Сюжетная завязка отправляет игроков на тропический архипелаг Лимбо, где после разрушительного шторма бесследно исчезает дядя Лу. Главному герою достается в наследство его служба доставки на гидроплане, а ключевой задачей становится восстановление поселений и поиск пропавшего родственника.

Игровой процесс строится вокруг полетов между разнообразными островами архипелага на гидроплане и сбора мусора с ресурсами с помощью вакуумного инструмента Swirler. В небе пользователей ждут испытания с пролетом через кольца, воздушные гонки и опасные смерчи, затягивающие самолет в турбулентность. По мере исследования островов вроде Пышефлоры, Мерцающего рифа и расположенной на панцире гигантского краба Валунии пилоты знакомятся с местными племенами чарни, вуи и горплинов, выполняя их поручения и доставляя грузы.

Особое внимание разработчики уделили развитию базы на острове Лу, который в процессе разработки превратился из обычной стартовой площадки в полноценное поселение. Для обустройства собственной территории доступны модульное строительство домов, декорирование пляжа и установка станций с автоматическими дронами в виде пчел, собирающими открытые ресурсы. Переработка сырья разбита на несколько производственных станков, среди которых очиститель, пищевой процессор, текстильный станок и фабрика для создания сложных деталей.

Система рыбалки также подверглась балансировке перед релизом. Клев рыбы теперь строго привязан к конкретным островам и времени суток, а процесс вываживания требует удерживать добычу внутри динамического круга вместо скоростного нажатия кнопок. В игру внедрена детальная кастомизация внешности персонажа с выбором причесок и нарядов, а также возможность перекрашивать фюзеляж, менять крылья и устанавливать альтернативные двигатели на гидроплан.

Путь проекта к релизу занял более 3 лет и сопровождался серьезными корректировками первоначальных планов. Изначально авторы планировали выпустить игру летом 2025 года, однако после внутренних тестов перенесли запуск на 2026 год ради полной переработки структуры квестов и открытого мира. Дополнительное финансирование команда привлекала через площадку Kickstarter, где 746 вкладчиков собрали 272% от требуемой суммы, разблокировав локацию с пиратской бухтой.

В сервисе Steam базовая версия Lou's Lagoon продается за 1450 рублей со стартовой скидкой 10%, снижающей стоимость до 1305 рублей. Расширенное издание Deluxe Edition с комплектом пляжного декора и пузырьковым двигателем оценено в 1467 рублей. Игра получила полную поддержку контроллеров, текстовый перевод на русский язык и скромные системные требования, запрашивая в минимальной конфигурации процессор уровня Intel Core i3-9100F, 4 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.