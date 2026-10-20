Кроссовер Love and Deepspace с "Бегущим по лезвию 2049" напомнил фанаткам об удалённом любовном интересе

Романтическая игра Love and Deepspace запустила необычный кроссовер с фильмом «Бегущий по лезвию 2049», однако часть игроков обсуждает не столько само событие, сколько персонажа, которого разработчики удалили ещё до полноценного появления в игре. Фанатки заметили сходство между историей искусственного интеллекта Джой из фильма и судьбой Валко — несостоявшегося любовного интереса, возвращения которого они продолжают добиваться.

Спойлер

В «Бегущем по лезвию 2049» главный герой К, которого сыграл Райан Гослинг, состоит в отношениях с искусственным интеллектом Джой в исполнении Аны де Армас. Она может сопровождать его благодаря специальному устройству, но после его уничтожения их связь обрывается.

Игроки Love and Deepspace провели параллели с Валко, которого разработчик Infold представил как потенциального шестого романтического персонажа, а затем отменил всего через неделю после анонса на фоне разногласий вокруг его образа.

Некоторые поклонницы считают, что сотрудничество с «Бегущим по лезвию 2049» могло бы стать подходящей возможностью для возвращения Валко. По их мнению, образ персонажа, которого описывали как генерального директора технологической компании и хакера, хорошо вписался бы в подобную историю. Впрочем, никаких подтверждений того, что Infold действительно планирует вернуть героя, нет.

Поддержка Валко давно вышла за пределы обсуждений в социальных сетях. Фанатки запускали петиции, организовывали бойкоты, размещали рекламу с его изображением и жертвовали деньги на благотворительность, в том числе в пользу приютов для волков. Однако с момента отмены персонажа Infold так и не выступила с официальными комментариями о его возможном будущем.

Сам кроссовер продлится до 5 ноября. Игроков ждут бесплатные внутриигровые награды, вдохновлённые фильмом. Событие также может привлечь внимание к франшизе накануне выхода сериала «Бегущий по лезвию 2099» на Amazon Prime Video, премьера которого запланирована на 25 ноября. Для поклонников Love and Deepspace же главным вопросом остаётся судьба Валко — пока надежды на его возвращение держатся исключительно на их собственной активности.