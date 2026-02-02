Love and Deepspace возглавила топ самых прибыльных мобильных гача-игр 2025 года с $711 млн

Аналитики сервиса Gacha Revenue опубликовали рейтинг доходов мобильных гача-игр за 2025 год. Первое место с заметным отрывом заняла Love and Deepspace от Papergames и Infoldgames. Научно-фантастическая игра с романтическим сюжетом заработала $711 млн и собрала 8,58 млн загрузок, оставив позади проекты Hoyoverse.

Второе место заняла Pokémon TCG Pocket с доходом $685 млн. Карточная игра от The Pokémon Company стала лидером по загрузкам — 47,2 млн, что почти в пять раз превышает показатели ближайшего конкурента. Тройку лидеров замкнула Honkai: Star Rail с $588,2 млн.

Далее в десятке оказались Genshin Impact ($523,3 млн), Naruto Mobile ($330 млн), Fate/Grand Order ($321,6 млн), Wuthering Waves ($262,6 млн), Arknights ($248,1 млн), Monster Strike ($247 млн) и Uma Musume: Pretty Derby ($242,9 млн).

Отдельного упоминания заслуживают рекорды по месячной выручке: Honkai: Star Rail в апреле заработала $103,4 млн, став лучшей за весь год, Genshin Impact в январе — $99,4 млн, а Pokémon TCG Pocket в феврале — $91 млн.

Также впечатляют истории роста отдельных игр: CookieRun: Kingdom показала +1471%, Persona 5: The Phantom X — +1170%, Limbus Company — +1080%. Wuthering Waves и Reverse: 1999 выросли на +910% и +847% соответственно.

Данные учитывают только мобильные платформы (iOS и Android) и не включают доходы с ПК и консолей, но уже дают чёткое представление о том, какие гача-игры остаются лидерами индустрии.