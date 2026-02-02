ЧАТ ИГРЫ
Love and Deepspace 18.01.2024
Адвенчура, Условно-бесплатная
6 22 оценки

Love and Deepspace возглавила топ самых прибыльных мобильных гача-игр 2025 года с $711 млн

butcher69 butcher69

Аналитики сервиса Gacha Revenue опубликовали рейтинг доходов мобильных гача-игр за 2025 год. Первое место с заметным отрывом заняла Love and Deepspace от Papergames и Infoldgames. Научно-фантастическая игра с романтическим сюжетом заработала $711 млн и собрала 8,58 млн загрузок, оставив позади проекты Hoyoverse.

Второе место заняла Pokémon TCG Pocket с доходом $685 млн. Карточная игра от The Pokémon Company стала лидером по загрузкам — 47,2 млн, что почти в пять раз превышает показатели ближайшего конкурента. Тройку лидеров замкнула Honkai: Star Rail с $588,2 млн.

Далее в десятке оказались Genshin Impact ($523,3 млн), Naruto Mobile ($330 млн), Fate/Grand Order ($321,6 млн), Wuthering Waves ($262,6 млн), Arknights ($248,1 млн), Monster Strike ($247 млн) и Uma Musume: Pretty Derby ($242,9 млн).

Отдельного упоминания заслуживают рекорды по месячной выручке: Honkai: Star Rail в апреле заработала $103,4 млн, став лучшей за весь год, Genshin Impact в январе — $99,4 млн, а Pokémon TCG Pocket в феврале — $91 млн.

Также впечатляют истории роста отдельных игр: CookieRun: Kingdom показала +1471%, Persona 5: The Phantom X — +1170%, Limbus Company — +1080%. Wuthering Waves и Reverse: 1999 выросли на +910% и +847% соответственно.

Данные учитывают только мобильные платформы (iOS и Android) и не включают доходы с ПК и консолей, но уже дают чёткое представление о том, какие гача-игры остаются лидерами индустрии.

18
10
Комментарии:  10
UnbearableSavage

Friends and Dragons нету, неправильный список! :)

moonfaer

Рейтинги казино подъехали

Kenn1y

Никогда о такой игре не слышал. Удивительно, что GI не на первом месте.

вупсич пупсич

Это игра для девочек. Там выбивают мужчин

Kenn1y вупсич пупсич

Глянул, симулятор свиданий, да уж, доход поражает.

Генерал Анатолий

90% аудитории игры это Китай, собственно и ее не продвигают на западе, как тот же Геншин

Neko-Aheron

Чтобы было понятно:

encroacherbf3

игры чисто для ускоглазых

Kenn1y

Столько GI подобных и в них вкладываются, ничего себе.

J a r v i s

Какая-то х*ета для девочек с рейтингом 3.5 в Плей маркете. Она в топе 1000 с конца?))