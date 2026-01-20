Муж заплатил жене 3000$, чтобы она отказалась от виртуального парня в Love and Deepspace, но она сорвалась

Мы привыкли слышать классические жалобы от женщин, которым надоело, что их мужья часами пропадают в "танках", рейдах или соревновательных шутерах. Однако времена меняются, и теперь роли кардинально поменялись. Благодаря взрывному росту популярности азиатских симуляторов свиданий для девушек, подкрепленному современными технологиями, тревогу начали бить мужчины. Китайские геймерши настолько увлеклись идеальными виртуальными спутниками, что их реальные супруги вынуждены буквально покупать внимание жен за большие деньги.

Самым главным «разрушителем браков» в Азии стала сверхпопулярная мобильная игра Love and Deepspace — гибрид Action-RPG и визуальной новеллы. Недавно местные СМИ поделились невероятной историей: один отчаявшийся китаец предложил своей жене 20 000 юаней (около 2800 – 3000 долларов США) с единственным условием — она удалит приложение и не будет запускать его ровно один год.

Супруга с радостью приняла выгодное предложение: деньги были тут же переведены на сберегательный счет их дочери, а игра удалена со смартфона. Увы, цифровая верность продлилась недолго. Как только разработчики выпустили баннер с новой, более горячей карточкой ее любимого виртуального персонажа, женщина не выдержала «ломки» и тайком переустановила приложение, нарушив условия сделки.

Этот курьезный случай лишь подчеркивает массовую тенденцию. Китайские социальные сети переполнены жалобами мужей, которые заявляют, что всерьез чувствуют, будто их жены «изменяют» им с пикселями. Обида реальных мужчин вполне обоснована: дело не только в смазливой внешности персонажей, но и в продвинутом искусственном интеллекте.

Как отмечают журналисты, разработчики из студии Papergames сделали огромный шаг в технологиях погружения. Для создания движений героев использовался гиперреалистичный захват движений (MoCap), на который ушло два года. В игре работает продвинутая нейросеть, имитирующая человеческий голос и диалог, что позволяет девушкам буквально "изливать душу" виртуальному спутнику и получать максимальное понимание и поддержку. Режим дополненной реальности (AR) с настройкой освещения позволяет спроецировать цифрового «парня» в реальную комнату геймерши.

Сами создатели игры из InFold/Papergames не видят в этом ничего плохого: в интервью журналистам они прямо заявили, что их цель — не «имитировать», а давать девушкам реальные романтические чувства. А преданные фанатки Love and Deepspace, как та сорвавшаяся жена, уже откладывают деньги в ожидании появления на рынке физических андроидов с ИИ, которые наконец перенесут их цифровых любовников в наш мир окончательно.