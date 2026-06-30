Разработчики Love and Deepspace отменили выпуск нового персонажа Валко из-за массовых протестов китайских игроков

Разработчики популярного мобильного симулятора свиданий Love and Deepspace из студии Papergames объявили о полной отмене выпуска нового персонажа по имени Валко, также известного в китайской версии как Ао Инь. Решение было принято после беспрецедентной волны протестов со стороны китайского сообщества, которая переросла из сетевого недовольства в реальные акции у офиса компании.

Скандал разгорелся после официального анонса романтического интереса под номером 6, оборотня по имени Валко, запланированного к выходу в обновлении 6.0 от 9 июля 2026 года. Китайские пользователи раскритиковали его дизайн, посчитав его слишком западным и не соответствующим общему художественному стилю игры. Кроме того, игроки выразили недовольство распределением ресурсов студии, отметив, что сюжетные линии 5 уже существующих персонажей не получали крупных обновлений в течение длительного времени.

Дополнительным катализатором протестов стала отсылка в 1 из текстовых материалов игры. В апрельском обновлении игроки обнаружили документ, связанный с экспериментами над людьми, под кодовым номером А-0731. Число 731 у китайской аудитории вызвало прямые ассоциации с японским Отрядом 731, проводившим биологические опыты на людях в годы 2 мировой войны. Хотя разработчики оперативно заменили числовой код и впоследствии полностью удалили его, этот факт серьезно усугубил конфликт.

Ситуация быстро вышла за рамки интернета. Официальные аккаунты игры в китайских социальных сетях потеряли около 1 млн подписчиков всего за несколько дней, а на потребительских платформах было зафиксировано более 40 000 жалоб. Радикально настроенные фанаты начали приходить к офису Papergames в Шанхае, где была установлена тематическая инсталляция с волчьим следом в рамках рекламной кампании Валко. Протестующие оставляли у здания похоронные белые и желтые хризантемы, баннеры с оскорблениями, а также традиционные ритуальные предметы, такие как клейкий рис и листья помело, используемые в обрядах очищения от злых духов. Сообщалось также об отправке коробок с навозом в почтовые ящики компании, из-за чего руководству пришлось значительно усилить меры безопасности на территории офиса.

Нарастающий кризис доверия между разработчиками и аудиторией привлек внимание крупных государственных изданий Китая, включая газету Beijing News. На фоне масштабного давления студия Papergames приняла решение пойти на уступки протестующим. 30 июня 2026 года компания опубликовала официальное извинение перед игроками и объявила, что полностью отменяет запуск и дальнейшую разработку Валко. Кроме того, студия обязалась больше никогда не добавлять новых персонажей в игру. Все ресурсы команды теперь будут сосредоточены на развитии историй 5 оригинальных героев. Награды, которые планировалось выдать во время праздничных внутриигровых событий, будут разосланы всем пользователям бесплатно по внутриигровой почте.