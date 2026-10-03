Разработчики Love and Deepspace просят игроков не делать смертельно опасные напитки

Пожалуйста, не делайте эти коктейли.

После публикации нескольких вымышленных коктейлей, официальный аккаунт популярной ролевой игры-симулятора свиданий Love and Deepspace, выпустил предупреждение для игроков о том, к каким катастрофическим последствиям может привести их употребление.

28 сентября Love and Deepspace представила пять рецептов коктейлей «Shimmering Blend» каждый из которых был посвящён одному из романтических персонажей игры. Напитки выглядят очень привлекательно но, некоторые из них не стоит готовить в реальности, поскольку в качестве украшения в них используются ядовитые для человека растения.

Например, один из этих напитков состоит из гранатового сока с приправами из корицы и "дурмана". Другой включает сладкий персиковый сок с украшением из "пламенной лилии" и листами желатина.

С персиковым и гранатовым соком всё в порядке, но эти цветочные украшения заставили некоторых игроков беспокоиться о том, что кто-то из фанатов может действительно попытаться приготовить коктейли по этим рецептам. "Дурман" — это крайне ядовитое растение, обладающее психоактивным действием, при употреблении он вызывает такие побочные эффекты, как делирий, жар, тахикардия и галлюцинации.

"Пламенная лилия" также опасна: все части растения содержат химическое вещество под названием колхицин. Несмотря на то, что оно используется в медицинских целях, растение может быть смертельным, вызывая такие симптомы, как жар, рвота, диарея и даже гиповолемический шок, который приводит к потере огромных объёмов крови.

Вскоре обеспокоенные фанаты заполнили аккаунт разработчика призывами удалить пост о коктейлях. После чего аккаунт LaDS опубликовал пост с предупреждением:

Внимание: все описанные напитки являются вымышленными и предназначены только для внутриигрового использования. Не пытайтесь воссоздать или употреблять их в реальной жизни.

Помимо призывов удалить рецепты коктейлей, поклонники игры продолжают атаковать Love and Deepspace с призывом вернуть Валко. Этот персонаж был анонсирован, но отменен до своего релиза. Это спровоцировало огромную реакцию среди игроков: они создавали алтари в честь персонажа и даже собирались у офисов разработчика, чтобы их голоса были услышаны.