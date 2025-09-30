ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Love and Deepspace 18.01.2024
Адвенчура, Условно-бесплатная
8.1 10 оценок

В сети вирусится граничащий с порнографией трейлер гачи Love and Deepspace

Simple Jack Simple Jack

Новый промо-ролик китайской гачи Love and Deepspace стремительно расходится по соцсетям. Виной тому — его содержание. Пользователи оказались шокированы романтическими сценами, которые, по их мнению, граничат с порнографией.

В трейлере ивента Edge of Continuum фигурирует один из ключевых персонажей, Зейн. В какой-то момент он хватает главную героиню за плечи, переворачивает ее и выполняет движения, которые пользователи интерпретировали вполне однозначно.

Ну типа… мы же все согласны, что они реально занимаются сексом, да? Это же не только мне кажется?
ЧТО??? СЗАДИ???!!!
Что это вообще было?

Разработчики сообщили, что ивент Edge of Continuum продлится до 9 октября. Игроков ждет история, вдохновленная египетской, вавилонской и арабской мифологиями. И, очевидно, романтические сцены с Зейном.

Источник  
10
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Gords

Тем временем в Baldur's Gate...

9
MNM 777

Вот где настоящая порнография ))

6
Иваныч из Тулы

Пффф, разговоров то. Там даже до эротики далеко, а до порнографии как до Луны. Нежные какие-то пользователи пошли.

5
J a r v i s

А если в трейлере показаны брат и сестра?

2
ДаДжи

ой,фемозы опять разволновались.видети ли М + Ж да ещё и так красиво нарисованы.они мало того что завидуют парам,так ещё и красивым ибо им неудачницам отношения с мужичками (любыми) не светят,а это уже социально не справедливо.если у них нет мужика,так пусть ни у кого не будет

1
Rebecca Allbrook

Ну окромя этого игре больше нечего показать, это банальная дешевая мобильная дрянь

1
lol loool

не увидел.