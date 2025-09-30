В сети вирусится граничащий с порнографией трейлер гачи Love and Deepspace

Новый промо-ролик китайской гачи Love and Deepspace стремительно расходится по соцсетям. Виной тому — его содержание. Пользователи оказались шокированы романтическими сценами, которые, по их мнению, граничат с порнографией.

В трейлере ивента Edge of Continuum фигурирует один из ключевых персонажей, Зейн. В какой-то момент он хватает главную героиню за плечи, переворачивает ее и выполняет движения, которые пользователи интерпретировали вполне однозначно.

Ну типа… мы же все согласны, что они реально занимаются сексом, да? Это же не только мне кажется?

ЧТО??? СЗАДИ???!!!

Что это вообще было?

Разработчики сообщили, что ивент Edge of Continuum продлится до 9 октября. Игроков ждет история, вдохновленная египетской, вавилонской и арабской мифологиями. И, очевидно, романтические сцены с Зейном.